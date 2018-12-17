Download Master — бесплатная программа для ускорения скачивания файлов из интернета. Менеджер закачек позволяет ускорить загрузку документов, архивов, музыки и других файлов.

Программа загружает контент через протоколы HTTP, HTTPS и FTP, разделяя загрузку на несколько потоков. В результате время загрузки уменьшается в несколько раз. При отключении интернета или разрыве соединения менеджер закачек автоматически продолжает загрузку файла. Закачка будет продолжена с того места, в котором она остановилась в прошлый раз.

Download Master интегрируется во все популярные браузеры (Firefox, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Firefox, Opera). Программа заменяет стандартные менеджеры закачек браузеров и переключает все загрузки на себя.

Преимущества Download Master