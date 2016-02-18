SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Download Master

В данном списке представлены программы для замены Download Master. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Download Master, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Internet Download Manager
Internet Download Manager

Версия 6.43.15

Менеджер закачек

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
Free Download Manager
Free Download Manager

Версия 6.19.1

Бесплатный менеджер загрузок

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
HTTP Downloader
HTTP Downloader

Версия 1.0.4.1

Программа для скачивания файлов по HTTP/HTTPS, FTP/FTPS и SFTP-протоколам

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JDownloader
JDownloader

Версия 2.0

Программа для скачивания файлов с различных файлообменников

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
VSO Downloader
VSO Downloader

Версия 4.1.0.18

Скачивание видео с сайтов

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