VSO Downloader – универсальная программа для многопотокового скачивания видеороликов, выложенных в интернете. Загрузка видео происходит одновременно с нескольких сайтов.
Основные особенности программы:
- Поддержка сайтов, использующих потоковую передачу данных.
- Автозахват медиафайла для скачивания по URL-строке браузера.
- Интеллектуальная система блокировки рекламы.
- Автоматическое назначение имен файлов с возможностью его ручного ввода.
- Поддержка HTTP(S), прокси.
- Взаимодействие со всеми браузерами.
- Функция отложенной загрузки и автоматической дозагрузки.
Программа использует минимальное количество системных ресурсов и совместима со всеми современными версиями Windows.