MyLanViewer — программа для сетевого сканирования IP-адресов со множеством дополнительных функций, обеспечивающих, в т.ч., возможность построения карты локальной сети с отображением списка всех общедоступных ресурсов (папок, файлов и т.д.).

Это условно-бесплатная утилита, которую можно использовать бесплатно только первые 15 дней с момента установки. Русский язык не поддерживается. Работа программы возможна в операционных системах Windows 2000 и выше (32 и 64 бит).

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА MYLANVIEWER?

Наиболее важная функция сетевого IP-сканера MyLanViewer — сканирование IP-адресов, входящих в заданный пользователем диапазон. Сам IP-диапазон можно задавать в различных форматах, в т.ч. при использовании таких конструкций, как «A1-A2.B1-B2.C1-C2.D1-D2». По умолчанию (параметры сканирования можно изменить в настройках) программа MyLanViewer отображает такую информацию об обнаруженных IP-адресах, как:

MAC-адрес, имя хоста на основе данных из DNS и Netbios, производитель сетевой карты ПК и иных сетевых устройств, если таковые имеются.

Статус TCP-портов (открыты/закрыты) на удаленном компьютере/хосте. Какие именно порты будет «прозванивать» программа, задается пользователем вручную в настройках.

Версия ОС и локальная рабочая группа, к которой принадлежит компьютер/устройство.

Общедоступные файлы, папки, сетевые принтеры и прочие устройства, а также имена учетных записей, имеющих доступ к общим ресурсам и/или использующих их в данный момент времени.

Развернутые на компьютере/устройствах общедоступные HTML-ресурсы (например, веб-интерфейсы роутеров), локальные FTP-сервера и другие сведения.

Среди важных дополнительных функций следует отметить:

Возможность привязки к утилите различных внешних программ, которые впоследствии можно запускать прямо из MyLanViewer с заранее заданными настройками.

Наличие самостоятельного менеджера «Wake-On-Lan», посредством которого на удаленные компьютеры можно отправлять различные сетевые команды (т.н. «Magic packet»), в т.ч. — включение, выключение, перезагрузка, гибернация ПК по сети. Для реализации этой возможности на удаленном ПК должна быть включена соответствующая функция (включается через BIOS), а его сетевая карта должна поддерживать технологию «Wake-On-Lan».

Возможность поиска среди общедоступных сетевых ресурсов файлов и папок по имени или его части с использованием маски (например, «*.mp4»). Обнаруженные во время сканирования файлы и папки могут быть отфильтрованы по размеру, дате создания и дате изменения.

Отдельная функция сканирования и мониторинга сети Wi-Fi с отображением информации обо всех устройствах, подключенных к беспроводному роутеру. Программа также может уведомлять пользователи при подключении к сети новых устройств (хорошее средство для выявления несанкционированных пользователей Wi-Fi).

Наличие встроенного сетевого чата, работающего через TCP/UDP порты. Собеседников в чат можно добавлять вручную по IP-адресу, имени хоста или никнейму. Также возможен их поиск путем проведения дополнительного сканирования заданного диапазона IP-адресов. Для общения через чат у собеседника также должна быть установлена программа MyLanViewer. Помимо переписки, через чат можно передавать файлы.

Перечисленное выше — не весь список функций, которыми обладает утилита MyLanViewer.

ФУНКЦИИ MYLANVIEWER

В программе MyLanViewer предусмотрены различные вспомогательные функции, куда относятся:

Отображение сетевых параметров локального компьютера (на котором запущена программа): список используемых DNS-сервера, информация об IP-адресах, присвоенных компьютеру (маски подсети, IP-диапазон, к которому относится IP-адрес и др.), различные сведения об используемых компьютеров сетевых адаптерах.

Просмотр сетевой статистики локального компьютера, а именно — названия запущенных на компьютере программ, использующих активное сетевое подключение, с перечислением входящих/исходящих TCP-подключений, связанных с этими программами.

Автоматическое обнаружение доступных компьютеру DHCP-серверов.

Определение IP-адреса по имени хоста (в т.ч. любого сайта) и в обратном направлении.

Встроенные инструменты определения времени задержки между ПК и указанным IP-адресом или хостов (команда PING), сетевого маршрута до IP-адреса/хоста и другие.

По истечению 15-дневного ознакомительного периода программа потребует ввести ключ регистрации, который можно приобрести на официальном сайте MyLanViewer.