Free IP Scanner — программа для сканирования IP-адресов с целью определения их сетевой доступности и обнаружения открытых TCP-портов. Утилита распространяется бесплатно, однако при запуске открывается окно, в котором требуется ввести регистрационный ключ — это необязательно (ключ выдается за добровольное пожертвование автору программы).

IP-сканнер Free IP Scanner работает в 32-х и 64-битных версиях ОС Windows 9x и выше (включая Windows 10). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа Free IP Scanner?

По большому счету, программа Free IP Scanner имеет всего одну активную функцию — сканирование указанного пользователем диапазона IP-адресов (или одного единственного) в соответствии с заданными настройками.

Сканирование можно применять к IP-адресам, принадлежащим локальной сети, к которой подключен пользовательский компьютер, либо к IP-адреса, видимым в интернете. Последнее обеспечивает возможность сканирования IP-адресов любых сайтов и серверов различного предназначения (FTP-серверы, центры сертификации, игровые серверы и многое другое).

В настройках утилиты Free IP Scanner пользователь может задать следующие параметры сканирования:

Установить количество сетевых потоков для сканирования (количество одновременно отправляемых запросов на IP-адреса, включенные в диапазон).

Установить таймауты, отводимые на сканирование IP-адресов и/или сетевых TCP-портов.

Включить функцию автоматического сканирования по времени ранее заданного диапазона IP-адресов.

И, наконец, задействовать функцию сканирования TCP-портов, указав их номера через запятую в соответствующем поле.

Также в Free IP Scanner предусмотрена возможность сохранения в файл списка просканированных IP-адресов. В последствии его можно будет импортировать в обратно программу для повторного сканирования сохраненных в списке IP.