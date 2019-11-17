PortScan — простая и удобная утилита, которая дает возможность найти все активные устройства, подключенные к одной сети (как правило, это касается локальных сетей). Программа сканирует текущее сетевое соединение и показывает все открытые порты, имя хоста, MAC-адрес, ISCSI, FTP, SMB, SMTP службы. Есть возможность поиска подключенных устройств; можно пинговать любой компьютер, который в данный момент подключен к сети. Есть встроенный инструмент трассировки. Можно запустить тест скорости соединения. Можно посмотреть WHOIS и DNS-сети.

Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. ПО распространяется бесплатно для домашнего и коммерческого использования. Интерфейс переведен на русский язык. Установка не требуется — достаточно скачать и распаковать архив с утилитой.

Зачем нужна программа PortScan?

Основные функции программы PortScan: