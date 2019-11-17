PortScan — простая и удобная утилита, которая дает возможность найти все активные устройства, подключенные к одной сети (как правило, это касается локальных сетей). Программа сканирует текущее сетевое соединение и показывает все открытые порты, имя хоста, MAC-адрес, ISCSI, FTP, SMB, SMTP службы. Есть возможность поиска подключенных устройств; можно пинговать любой компьютер, который в данный момент подключен к сети. Есть встроенный инструмент трассировки. Можно запустить тест скорости соединения. Можно посмотреть WHOIS и DNS-сети.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. ПО распространяется бесплатно для домашнего и коммерческого использования. Интерфейс переведен на русский язык. Установка не требуется — достаточно скачать и распаковать архив с утилитой.
Зачем нужна программа PortScan?
Основные функции программы PortScan:
- Сканирование портов. Этот инструмент сканирует порты и сетевые устройства. Для этого нужно задать все необходимые параметры для анализа: начальный IP-адрес или имя сервера, конечный IP-адрес, порты (сканирование стандартных портов, сканирование только IP-адреса или сканирование всех портов), установить скорость сканирования (быстро, средне, медленно), тип дисплея (дерево или матрица). Последний пункт определяет, как будет отображаться отчет о проделанной работе. Также можно активировать функцию автоматической проверки SMB ресурсов. Можно воспользоваться дополнительными фильтрами.
- Поиск устройств. В этой вкладке программы PortScan пользователи могут начать поиск сетевых устройств, которые находятся в одной локальной сети. В результате работы отобразится основной хост и подключенные к нему сетевые устройства (в формате древовидного списка).
- Ping. В утилите есть встроенный инструмент для пингования устройств. Чтобы выполнить данную операцию, необходимо выполнить следующие действия: указать IP-адрес или имя сервера. Указать тип дисплея — формат отображения данных: сводка или детали. Выбрать режим работы: 3 коротких пинга, большой набор пингов, постоянный тестовый опрос. Установленные параметры можно сохранить в качестве шаблона, чтобы не вводить их заново в следующий раз.
- Трассировка. Этот инструмент используется для трассировки. Чтобы выполнить данную операцию, нужно выполнить только одно условие: указать нужный IP-адрес или имя сервера.
- Тест скорости. В программе PortScan есть полезный инструмент, который дает возможность тестировать скорость интернет-соединения. Для этого используется сервис SpeedTest. Для начала работы нужно выбрать сервер из списка. Как правило, здесь отображаются ближайшие города. Это позволит получить более точные данные о текущей скорости. Можно подключить iPerf3 Server — это позволит получить дополнительные параметры о скорости передачи и приема данных. Также, рекомендуется активировать другие сервисы — от Microsoft, FAST.com и HiNet.net. Благодаря этому, вы сможете получить данные о скорости с разных серверов и высчитать среднее значение.
- WhoIs. Также, с помощью утилиты можно посмотреть информацию WhoIs. Для этого нужно указать IP-адрес или имя домена. Например, благодаря этой функции можно определить — свободно доменное имя или нет (перед регистрацией и покупкой домена для веб-сайта).
- Информация о DNS. В утилите можно запросить информацию о DNS-сервере. Для этого нужно указать IP-адрес или имя домена, а также указать DNS-сервер. Вся необходимая информация отобразится в формате списка: тип, сведения, дополнительные детали.