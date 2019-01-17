Midori — бесплатный браузер для Windows. Интернет-обозреватель разрабатывается в рамках проекта Xfce и представляет собой легкий и быстрый браузер. Программа выпускается как для ОС Windows (32/64-битные редакции до 8.1, в 10 работоспособность не гарантируется), так и для Linux/BSD и в виде исходных кодов.

Кроме полноценного инсталлятора имеется portable-вариант. Поддерживаются различные языки, по умолчанию используется установленный в ОС.

Браузер Midori

Браузер Midori корректно обрабатывает базовые веб-элементы, он успешно проходит популярный тест ACID3. В программе реализована поддержка HTML5 и CSS3. Благодаря этому в нем работают современные ресурсы, включая крупнейшие порталы Google, YouTube и другие.

Интерфейс реализован в виде привычных вкладок. В Midori можно использовать дополнения. При этом блокировка рекламы доступна в комплекте по умолчанию, что положительно влияет на скорость работы.

Поддерживаются различные функции повышения безопасности пользователя. Для защищенных подключений используется https, возможна настройка proxy, очистка кэша/cookies и так далее. Для режима в инкогнито запускается отдельный процесс. Настройки берутся из основного режима, однако изменения в них не будут сохранены. Есть штатная возможность подменить User-Agent (идентификатор браузера).

Управлять действиями в браузере можно классическим образом при помощи мыши, через жесты и с применением клавиатурных комбинаций. Интерфейс простой, но его можно менять благодаря пользовательским стилям и скриптам. Дополнения также реализуют различные изменения внешнего вида.

Плюсы:

Компактный.

Работает с распространенными стандартами.

Простой дизайн с гибкой настройкой.

Доступен для различных ОС, в том числе без установки.

Недостатки: