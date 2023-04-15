Smadav — программа для поиска вредоносных программ и вирусов на компьютере с функциями антивируса по защите ПК в режиме реального времени. Это условно-бесплатное приложение с ограничениями по функционалу у бесплатной версии. Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.
Приложение может использоваться на компьютерах под управлением Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит).
Зачем нужна программа Smadav?
Основная особенность программы Smadav — возможность использования совместно с любым другим антивирусом, установленным на компьютере. По словам разработчиков, Smadav не вызывает такое явление, как конфликт антивирусов, что является основной причиной невозможности работы в рамках одной системы антивирусных программ.
Это объясняется тем, что Smadav не является антивирусом, как таковым, а представляет собой инструмент для поиска вредоносных программ. Тем не менее, этот инструмент обладает некоторыми характерными для антивирусов функциями. В частности — автоматическое сканирование скачиваемых/копируемых на компьютер файлов, а также файлов, находящихся на подключенных к ПК внешних носителях, сканирование выполняемых скриптов VBS, JS, Powershell и др. и запускаемых программ.
Другая ключевая особенность Smadav — малое потребление компьютерных ресурсов. Связано это с применением в программе облачных решений: если обнаруженный файл/скрипт не определяется ни как «безопасный», ни как «опасный», то часть его кода отправляется на удаленный сервер, где и производится его глубокое сканирование. Тем не менее, Smadav имеет в своем распоряжении обширную базу (более 320 тыс.) сегментов известных вирусов и вредоносных программ, что хранится на локальном компьютере и постоянно обновляется (как в случае с любым другим антивирусом). По этой базе и происходит выявление вирусов при работе программы в оффлайн-режиме.
Функции бесплатной версии Smadav
Распространяемая бесплатно версия Smadav имеет всего две активные функции:
- Сканирование указанных пользователей носителей данных, папок или отдельных файлов с целью выявления вредоносных программ. Если присутствует возможность, Smadav «лечит» зараженные файлы, иначе — изолирует их (помещает в карантин).
- Выявление записей/параметров в реестре, изменяемых особым образом известными вредоносными программами, а также отображение списка скрытых файлов и папок, не имеющих отношения к системе (помогает выявлять вирусы, подменяющие собой файлы и папки).
- Автоматическое сканирование подключаемых к компьютеру внешних USB-носителей.
Смысл использования Smadav — обеспечение дополнительной защиты компьютера, на котором уже установлен антивирус. Сами разработчики рекомендуют использовать свой продукт именно в этом качестве. Бесплатная версия Smadav может стать хорошим дополнением к такому же бесплатному антивирусу с ограниченным функционалом.
Функции PRO-версии Smadav
Помимо перечисленных выше функций, в PRO-версии предусмотрены такие инструменты, как:
- Выявление программ-вымогателей (Ransomware), скрывающихся в скриптах VBS, JS, Powershell, макросах Microsoft Office.
- Блокировка выполнения автоматически запускающихся программ с USB-накопителей.
- Блокировка доступа к общедоступным файлам и принтерам (опция, которую можно включать и отключать).
- Встроенный диспетчер процессов позволяет получать информацию и принудительно останавливать работу программ в тех случаях, когда невозможно воспользоваться стандартным «Диспетчером задач» по причине его блокировки или даже удаления вирусами.
- Возможность редактирования некоторых системных параметров, которые чаще всего изменяются вредоносными программами. Например, отсюда можно разблокировать «Диспетчер задач», если он был заблокирован на уровне реестра, или разблокировать доступ к различным параметрам «Проводника», что также "любят" блокировать вирусы.
- Возможность полностью заблокировать доступ к любому тому (локальному диску) для предотвращения его заражения.
Smadav — один из самых недорогих вспомогательных инструментов для поиска вредоносных программ. Стоимость годовой лицензии для одного компьютера составляет всего 2,4$ (цена на момент написания обзора).