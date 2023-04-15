Smadav — программа для поиска вредоносных программ и вирусов на компьютере с функциями антивируса по защите ПК в режиме реального времени. Это условно-бесплатное приложение с ограничениями по функционалу у бесплатной версии. Интерфейс программы не имеет перевода на русский язык.

Приложение может использоваться на компьютерах под управлением Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа Smadav?

Основная особенность программы Smadav — возможность использования совместно с любым другим антивирусом, установленным на компьютере. По словам разработчиков, Smadav не вызывает такое явление, как конфликт антивирусов, что является основной причиной невозможности работы в рамках одной системы антивирусных программ.

Это объясняется тем, что Smadav не является антивирусом, как таковым, а представляет собой инструмент для поиска вредоносных программ. Тем не менее, этот инструмент обладает некоторыми характерными для антивирусов функциями. В частности — автоматическое сканирование скачиваемых/копируемых на компьютер файлов, а также файлов, находящихся на подключенных к ПК внешних носителях, сканирование выполняемых скриптов VBS, JS, Powershell и др. и запускаемых программ.

Другая ключевая особенность Smadav — малое потребление компьютерных ресурсов. Связано это с применением в программе облачных решений: если обнаруженный файл/скрипт не определяется ни как «безопасный», ни как «опасный», то часть его кода отправляется на удаленный сервер, где и производится его глубокое сканирование. Тем не менее, Smadav имеет в своем распоряжении обширную базу (более 320 тыс.) сегментов известных вирусов и вредоносных программ, что хранится на локальном компьютере и постоянно обновляется (как в случае с любым другим антивирусом). По этой базе и происходит выявление вирусов при работе программы в оффлайн-режиме.

Функции бесплатной версии Smadav

Распространяемая бесплатно версия Smadav имеет всего две активные функции:

Сканирование указанных пользователей носителей данных, папок или отдельных файлов с целью выявления вредоносных программ. Если присутствует возможность, Smadav «лечит» зараженные файлы, иначе — изолирует их (помещает в карантин).

Выявление записей/параметров в реестре, изменяемых особым образом известными вредоносными программами, а также отображение списка скрытых файлов и папок, не имеющих отношения к системе (помогает выявлять вирусы, подменяющие собой файлы и папки).

Автоматическое сканирование подключаемых к компьютеру внешних USB-носителей.

Смысл использования Smadav — обеспечение дополнительной защиты компьютера, на котором уже установлен антивирус. Сами разработчики рекомендуют использовать свой продукт именно в этом качестве. Бесплатная версия Smadav может стать хорошим дополнением к такому же бесплатному антивирусу с ограниченным функционалом.

Функции PRO-версии Smadav

Помимо перечисленных выше функций, в PRO-версии предусмотрены такие инструменты, как:

Выявление программ-вымогателей (Ransomware), скрывающихся в скриптах VBS, JS, Powershell, макросах Microsoft Office.

Блокировка выполнения автоматически запускающихся программ с USB-накопителей.

Блокировка доступа к общедоступным файлам и принтерам (опция, которую можно включать и отключать).

Встроенный диспетчер процессов позволяет получать информацию и принудительно останавливать работу программ в тех случаях, когда невозможно воспользоваться стандартным «Диспетчером задач» по причине его блокировки или даже удаления вирусами.

Возможность редактирования некоторых системных параметров, которые чаще всего изменяются вредоносными программами. Например, отсюда можно разблокировать «Диспетчер задач», если он был заблокирован на уровне реестра, или разблокировать доступ к различным параметрам «Проводника», что также "любят" блокировать вирусы.

Возможность полностью заблокировать доступ к любому тому (локальному диску) для предотвращения его заражения.

Smadav — один из самых недорогих вспомогательных инструментов для поиска вредоносных программ. Стоимость годовой лицензии для одного компьютера составляет всего 2,4$ (цена на момент написания обзора).