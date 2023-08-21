Malware Hunter — программа для поиска и удаления вирусов с компьютера. Данная утилита не является полноценным антивирусом, т.к. в ней отсутствуют присущие традиционным антивирусным программам функции активной защиты ПК от вирусных угроз (присутствует лишь базовый набор активных функций). Однако программа хорошо справляется со своей основной задачей — лечением/уничтожением зараженных файлов.

Утилита Malware Hunter поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-bit/64-bit). Интерфейс выполнен на русском языке. Программа является условно-бесплатной (в бесплатной версии заблокированы некоторые функции).

Зачем нужна программа Malware Hunter?

Malware Hunter — это, в первую, очередь средство сканирования файлов и запущенных процессов на наличие в них вредоносного кода с последующей автоматической изоляцией зараженных объектов (блокировка действий и/или помещение в карантин). Наиболее эффективно антивирусная программа справляется с различными типами рекламного/шпионского ПО, руткитами, хайджекерами и прочими разновидностями вирусов-троянцев. Она также обнаруживает потенциально-нежелательные/опасные программы, с виду не представляющие никакой угрозы, но, возможно, несущие в себе вредоносный код либо выполняющие какие-либо действия без ведома пользователя.

В антивирусной программе Malware Hunter предусмотрено 3 режима сканирования компьютера:

Быстрое сканирование. Проверка критически важных компонентов системы — системных исполнимых файлов, динамических библиотек и т.д. В данном режиме также сканируется реестр, стандартные системные приложения, автоматически загружающиеся программы, драйверы устройств и т.д. Полное сканирование. По большому счету данный режим ничем не отличается от предыдущего, за исключением того, что в проверку включаются все имеющиеся на жестких дисках и подключенных внешних носителях файлы. Выборочное сканирование. Если необходимо проверить на наличие вирусов определенную папку или диск, это можно сделать, запустив режим выборочного сканирования.

Кроме того, в Malware Hunter имеется 4 функции активной защиты, однако они не доступны в бесплатной версии программы:

Защита USB-накопителей. Автоматическое сканирование файлов, копирующихся с/на USB-накопитель (флешки, телефоны и т.д.). Сканирование файлов при сохранении. Автоматическая блокировка/удаление зараженных файлов, копирующихся/скачивающихся на компьютер извне. Сканирование файлов при открытии. Функция проверяет наличие вредоносного кода во всех запускающихся программах и открывающихся файлах. Защита реестра. Автоблокировка попыток внешних программ внести изменения в реестр. Блокировка снимается в случае, если пользователь даст разрешение.

Из числа платных функций также отметим планировщик задач, с помощью которого пользователь может задать расписание на запуск сканирования в том или ином режиме (либо всех сразу).

Дополнительные функции Malware Hunter

Помимо борьбы с вирусами, программа Malware Hunter также предлагает:

Увеличение производительности (оптимизация) ПК. Пользователь может вручную отключить объекты автозагрузки, запланированные задачи, системные службы и плагины. Кроме того, Malware Hunter позволяет оптимизировать сетевые параметры компьютера для ускорения доступа в сеть.

Очистку дисков от мусора. Функция сканирует реестр, системные каталоги, папки установки пользовательских приложений и другие объекты с целью поиска и удаления ненужных файлов, записей в реестре и т.д.

Обе эти функции также доступны в бесплатной версии Malware Hunter.

Стоимость лицензии Malware Hunter

Для разблокировки платных функций Malware Hunter пользователю потребуется оформить подписку на программу. Без учета действовавшей на момент написания обзора скидки стоимость подписки на один компьютер составляла 2 835 руб.