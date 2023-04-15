SmartFix — программа для автоматического поиска и удаления вредоносных программ с компьютеров, а также исправления распространенных проблем операционных систем Windows, связанных с безопасностью, в т.ч. сетевой. Утилита полностью бесплатная даже для коммерческого использования, поддерживает ОС Windows XP или выше (32-бит и 64-бит), интерфейс переведен на русский язык.
Как пользоваться SmartFix?
В отличие от традиционных антивирусных программ, SmartFix не имеет развитого пользовательского интерфейса, откуда можно было бы запустить функцию сканирования и выполнять прочие операции. Интерфейс у утилиты минималистичный, состоит всего из трех пунктов:
- Выполнить интеграцию SmartFix в средство восстановления системы.
- Выполнить полное восстановление настроек сети и перезагрузиться.
- Запустить (одно из перечисленных внешних средств устранения неполадок, диагностики или очистки системы от вредоносных программ).
Если имеются подозрения о наличии вредоносных программ на компьютере, рекомендуется выбрать опцию интеграции SmartFix в средство восстановления системы.
Запуск утилиты из меню «Пуск»
В этом случае утилита установит в Windows специальный модуль, который будет впоследствии доступен из меню «Пуск» (в разделе «SmartFix» кликнуть по элементу «Исправление неполадок»). После запуска данного модуля требуется вновь выбрать первую опцию, которая будет переименована в «Выполнить перезагрузку компьютера и запустить SmartFix для настройки».
Все остальное программа сделает в автоматическом режиме, компьютер будет несколько раз перезагружен в процессе работы.
Запуск утилиты из среды восстановления системы
После интеграции программа SmartFix также становится доступной в среде восстановления системы, куда можно попасть следующим образом (зависит от версии Windows):
- Нажатие клавиши F8 при загрузке Windows XP, Vista, 7.
- Перезагрузка системы с использованием функций «Особые варианты загрузки» в Windows 8/8.1/10 (перейти в «Пуск — Параметры системы — Обновление и безопасность», кликнуть по кнопке «Перезагрузить сейчас»). Загрузиться в «Особом режиме» в случае с этими версиями Windows также можно путем троекратной перезагрузки компьютера в момент загрузки системы (т.е. нажать кнопку перезагрузки на системном блоке, не дав загрузиться системе 3 раза подряд).
В любом случае в средстве восстановления системы появится новый элемент «SmartFix Tool». Останется выбрать его и дождаться окончания сканирования программой системы. После этого компьютер будет загружен в обычном режиме.
Даже если в будущем (после интеграции программы) система перестанет загружаться из-за действия вредоносных программ, средство SmartFix всегда можно будет запустить из среды восстановления вышеописанным способом.
Дополнительные методы лечения компьютера при помощи SmartFix
С опцией №2 «Выполнить полное восстановление сети», в принципе, и так все понятно. Здесь утилита SmartFix просто сбрасывает все сетевые параметры Windows, вследствие чего удается прекратить действия различных сетевых троянцев и т.д. Но чтобы избавиться от самих вирусов, обязательно следует воспользоваться средством их удаления, т.е. опцией №1.
Если всего этого окажется недостаточным, прямо из утилиты можно будет установить одно из внешних средств лечения компьютера от вирусов или устранения неисправностей системы. В последней версии SmartFix доступны следующие программы:
- AutoRuns — программа для управления автозагрузкой Windows. Способна включать/выключать не только приложения, но и драйверы, службы, разделы реестра и т.д. Также может обнаруживать подозрительные элементы в автозагрузке.
- AdwCleaner — программа, специализирующаяся на поиске и удалении шпионского и рекламного ПО.
- Web CureIt! — средство поиска и уничтожения различных вредоносных программ.
- ESET Online Scanner — самостоятельный не требующий установки модуль антивируса ESET Nod32 для удаления вирусов.
- Kaspersky Virus Removal Tool — еще один отдельный не требующий установки модуль, но уже от Kaspersky Antivirus, предназначенный для поиска и удаления вредоносного ПО.
- MiniDumper — средство анализа дампа файлов от создателей SmartFix. Если простыми словами, программа поможет выявить поврежденные/неподходящие/устаревшие и т.д. файлы, приводящие к «Синему экрану смерти» Windows 7 или выше.
- WinRepair — средство восстановления систем Windows XP или выше путем устранения различных программных неисправностей.