SmartFix — программа для автоматического поиска и удаления вредоносных программ с компьютеров, а также исправления распространенных проблем операционных систем Windows, связанных с безопасностью, в т.ч. сетевой. Утилита полностью бесплатная даже для коммерческого использования, поддерживает ОС Windows XP или выше (32-бит и 64-бит), интерфейс переведен на русский язык.

Как пользоваться SmartFix?

В отличие от традиционных антивирусных программ, SmartFix не имеет развитого пользовательского интерфейса, откуда можно было бы запустить функцию сканирования и выполнять прочие операции. Интерфейс у утилиты минималистичный, состоит всего из трех пунктов:

Выполнить интеграцию SmartFix в средство восстановления системы. Выполнить полное восстановление настроек сети и перезагрузиться. Запустить (одно из перечисленных внешних средств устранения неполадок, диагностики или очистки системы от вредоносных программ).

Если имеются подозрения о наличии вредоносных программ на компьютере, рекомендуется выбрать опцию интеграции SmartFix в средство восстановления системы.

Запуск утилиты из меню «Пуск»

В этом случае утилита установит в Windows специальный модуль, который будет впоследствии доступен из меню «Пуск» (в разделе «SmartFix» кликнуть по элементу «Исправление неполадок»). После запуска данного модуля требуется вновь выбрать первую опцию, которая будет переименована в «Выполнить перезагрузку компьютера и запустить SmartFix для настройки».

Все остальное программа сделает в автоматическом режиме, компьютер будет несколько раз перезагружен в процессе работы.

Запуск утилиты из среды восстановления системы

После интеграции программа SmartFix также становится доступной в среде восстановления системы, куда можно попасть следующим образом (зависит от версии Windows):

Нажатие клавиши F8 при загрузке Windows XP, Vista, 7.

Перезагрузка системы с использованием функций «Особые варианты загрузки» в Windows 8/8.1/10 (перейти в «Пуск — Параметры системы — Обновление и безопасность», кликнуть по кнопке «Перезагрузить сейчас»). Загрузиться в «Особом режиме» в случае с этими версиями Windows также можно путем троекратной перезагрузки компьютера в момент загрузки системы (т.е. нажать кнопку перезагрузки на системном блоке, не дав загрузиться системе 3 раза подряд).

В любом случае в средстве восстановления системы появится новый элемент «SmartFix Tool». Останется выбрать его и дождаться окончания сканирования программой системы. После этого компьютер будет загружен в обычном режиме.

Даже если в будущем (после интеграции программы) система перестанет загружаться из-за действия вредоносных программ, средство SmartFix всегда можно будет запустить из среды восстановления вышеописанным способом.

Дополнительные методы лечения компьютера при помощи SmartFix

С опцией №2 «Выполнить полное восстановление сети», в принципе, и так все понятно. Здесь утилита SmartFix просто сбрасывает все сетевые параметры Windows, вследствие чего удается прекратить действия различных сетевых троянцев и т.д. Но чтобы избавиться от самих вирусов, обязательно следует воспользоваться средством их удаления, т.е. опцией №1.

Если всего этого окажется недостаточным, прямо из утилиты можно будет установить одно из внешних средств лечения компьютера от вирусов или устранения неисправностей системы. В последней версии SmartFix доступны следующие программы: