GridinSoft Anti-Malware — программа для удаления вредоносных программ с компьютера. Приложение не является традиционным антивирусом, хотя и обладает некоторыми признаками такового. Основное предназначение GridinSoft Anti-Malware — поиск и обнаружение потенциально-нежелательного/опасного, рекламного и шпионского ПО, хайджекеров, ботнетов и прочих "экзотических" видов вирусов-троянцев, проникающих на компьютер преимущественно из интернета.

Антивирусная программа GridinSoft Anti-Malware платная, имеется возможность пробного использования в течение 6 дней. Для установки подойдет 32-бит/64-бит ОС Windows XP, Vista, 7, 8 или 10. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Зачем нужна программа GridinSoft Anti-Malware?

Как и в случае с любыми антивирусными программами, основной функцией GridinSoft Anti-Malware является поиск вредоносного ПО на пользовательском компьютере (жестких дисках, USB-флешках и прочих имеющихся носителях). По умолчанию сканирование ПК запускается в ручном режиме. В GridinSoft Anti-Malware предусмотрено 4 режима сканирования:

Быстрое (сканирование наиболее критических частей системы). Стандартное (более глубокое сканирование, чем в первом случае). Полное (сканирование всех файлов на всех подключенных к компьютеру носителях). Выборочное (сканирование указанных пользователем файлов/папок, а также поиск указанных типов вредоносных программ).

Кроме того, в GridinSoft Anti-Malware присутствуют активные функции защиты компьютера, присущие традиционным антивирусам:

Сетевая защита (функция «Безопасный интернет»), уведомляющая пользователя о посещении потенциально опасных сайтов в интернете.

Функция «Защита выполнения», в задачу которой входит отслеживание запущенных/запускаемых на компьютере программ и предотвращение действий, которые могут навредить системе и пользовательским данным.

Функция «Съемные устройства», предназначена для автоматической блокировки любых USB-устройств (в т.ч. Wi-Fi-передатчиков и даже веб-камер), если те представляют угрозу компьютеру.

Но и это еще не все. В дополнение ко всему прочему в антивирусной программе GridinSoft Anti-Malware имеются следующие вспомогательные функции:

Функция сброса настроек браузеров до значений по умолчанию (также удаляются/отключаются все внешние плагины).

Добавление файлов в карантин (осуществляется автоматически при обнаружении угроз, но пользователь может добавить их вручную). Также имеется возможность создания списка исключений — файлов и папок, которые будут исключены из проверок.

Планировщик задач, при помощи которого можно создавать задания на выполнение одноразового или регулярного сканирования компьютера в одном из доступных режимов (быстрое, стандартное, полное или выборочное).

Цена подписки GridinSoft Anti-Malware

На момент написания обзора подписка на антивирусную программу GridinSoft Anti-Malware имела стоимость:

959 руб. — на 6 месяцев (лицензия на 1-2 компьютера).

1280 руб. — на 1 год (1-2 компьютера).

5750 руб. — пожизненная лицензия на 1-2 компьютера.

При оформлении подписки на 3 и более ПК действуют скидки.