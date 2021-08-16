Comodo Cleaning Essentials — программа для поиска и удаления вирусов и вредоносных программ (не является антивирусом в традиционном понимании). Утилита распространяется бесплатно, работает в системах Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Программа Comodo Cleaning Essentials

Как упоминалось выше, Comodo Cleaning Essentials не является полноценной антивирусной программой — она не интегрируется в систему и не определяется Windows в качестве антивируса, не имеет многих традиционных для антивирусов функций и даже не требует установки (может работать прямо со съемного носителя).

Comodo Cleaning Essentials — это небольшой набор выделенных из антивируса Comodo Antivirus инструментов для поиска вредоносных программ путем сканирования сохраненных на компьютере файлов, а также путем мониторинга за запущенными процессами с целью выявления их необычного поведения. Все функции данной утилиты запускаются вручную.

Функции Comodo Cleaning Essentials

Программа Comodo Cleaning Essentials имеет три независимых (могут запускаться по отдельности) модуля, каждый из которых решает свою собственную задачу:

Сканер вредоносных программ

Это основная функция программы Comodo Cleaning Essentials. Полнофункциональный сканер вредоносных программ способен обнаруживать и удалять вирусы, руткиты, скрытые файлы и вредоносные ключи реестра, спрятанные глубоко внутри системы. Сканер имеет широкие возможности настройки, использует новейшие эвристические методы для обнаружения ранее неизвестных угроз, обладает возможностями удаления вредоносных программ и способен обнаруживать скрытые драйверы и службы, загружаемые во время запуска системы.

Сканер Comodo Cleaning Essentials работает в одном из 3-х режимов:

Полное сканирование. В этом режиме программа сканирует на предмет вредоносного ПО все имеющие все поддерживаемые ею объекты: файлы и папки (все имеющиеся на компьютере), оперативная память, загрузочные секторы локальных дисков, а также скрытые записи реестра.

Выборочное сканирование (Custom Scan). В данном режиме пользователь сам указывает объекты для сканирования.

Умное сканирование. В этом режиме Comodo Cleaning Essentials некоторое время работает в режиме стандартного антивируса, сканируя текущие запущенные процессы, критические системные объекты в памяти и т.д. По завершению сканирования автоматически запускается функция выявления вирусов, загружающихся вместе с системой. Для этого программа перезагружает компьютер, а затем также запускается вместе с Windows, сканируя уже программы, файлы, библиотеки и прочие объекты, загружающиеся в память при включении ПК.

Две другие функции Comodo Cleaning Essentials могут быть запущены из основного окна программы либо из папки, в которую был разархивирован скачанный с этой страницы архив.

Мониторинг системы (модуль «KillSwitch»)

Это усовершенствованный инструмент системного мониторинга, который позволяет пользователям выявлять, отслеживать и останавливать потенциально небезопасные процессы, запущенные в конечных системах. KillSwitch использует огромную базу данных белого списка Comodo, что позволяет выявлять потенциальные угрозы с высокой степенью точности.

Инструмент KillSwitch можно назвать продвинутой версией системного «Диспетчера задач» с такими встроенными функциями, как сканирование процессов на предмет скрытно запущенных ими служб/программ, отображение всех использующих сетевое подключение приложений, поиск используемых в данный момент (загруженных в память) DLL-библиотек по названию и другие.

Анализатор автозагрузки (Autorun Analyzer)

Утилита «Autorun Analyzer» — продвинутый многофункциональный менеджер автозагрузки, позволяющий пользователю просмотреть список не только автоматически загружающихся при включении компьютера программ, но и множества других объектов. Вот их неполных список:

DLL-библиотеки, используемые штатным файловый менеджером «Проводник».

Запланированные в «Планировщике заданий» задачи.

Файлы драйверов и системных служб.

Файлы установленных на компьютере мультимедиа-кодеков (видео, аудио).

Перехватчики образов (это в т.ч. программы, запускающиеся при двойном клике по связанному с ними файлу).

Библиотеки, отвечающие за работу компьютера в сети.

Практически все обнаруживаемые утилитой Autorun Analyzer объекты могут быть удалены пользователем из автозагрузки.

Обновление баз данных сигнатур вирусов

Программа Comodo Cleaning Essentials не обновляет базу сигнатур вирусов в автоматическом режиме. Это предстоит делать пользователю самостоятельно. Но задача несложная:

По этой ссылке можно скачать базу данных сигнатур в виде файла «bases.cav» (размер базы более 550 Мб).

В самой программе Comodo Cleaning Essentials нужно открыть меню «Tools» (правый верхний угол окна), выбрать пункт «Import Virus Database», нажать в появившемся окне кнопку «Browse» и затем указать местоположение скачанной базы данных сигнатур вирусов.