Emsisoft Anti Malware 2018 — антивирусное ПО, разработанное для 32 и 64-битных версий Windows от 7 и выше.

Пробная версия доступна в течение 30 дней, после этого необходимо приобретать лицензию (по числу ПК от 1 до 5+, по продолжительности 1/2/3 года). В полной версии доступен защитный модуль под Android. Интерфейс программы переведен на русский язык.

Программа Emsisoft Anti Malware 2018

30-дневная демо-версия Emsisoft Anti Malware 2018 поставляется без активной защиты (то есть в режиме сканера) и исключительно в режиме ручного запроса обновлений. Однако в ней оставлено быстрое сканирование и устранение обнаруженных вредоносных программ. Кроме того, возможен запуск проверки из командной строки или создание переносной конфигурации для Portable применения. Для сканирования применяется фирменная технология на основе двухкомпонентного ядра.

В полной версии есть активная защита, включающая следующие компоненты:

встроенный сканер EmsisoftAntiMalware 2018 для обнаружения шифровальщиков и остановки их работы;

система поведенческого анализа, которая выполняет проверку на основании действий ПО;

модуль файловой защиты;

защитная система для веб-серфинга и онлайн-взаимодействий;

система противодействия фишингу.

Полная версия Emsisoft Anti Malware 2018 позволяет в удаленном режиме контролировать установленный экземпляр антивируса.

Кроме вышеперечисленного, антивирус умеет справляться с банковскими троянами и приложениями-вымогателями, противодействует установке бэкдоров и включению ПК в состав ботнетов. Также с его помощью можно препятствовать установке нежелательных программ, например, рекламных модулей для браузера и т.д. При желании можно настроить отправку созданных для приложений правил в сеть Anti Malware, чтобы другие пользователи могли их применять в автоматическом режиме.