Spybot — Search & Destroy — условно-бесплатная программа для уничтожения вирусного программного обеспечения с компьютера. В основную задачу софта входит сканирование компьютера на предмет заражения файлов, классификация угрозы и ее автоматическое устранение.
Приложение поддерживает ОС Windows версии от 7 до 10 разрядностью 32 бит и 64 бит. Предусмотрена поддержка русского языка.
Spybot — Search & Destroy: что это за программа?
Программа Spybot — Search & Destroy имеет довольно внушительный набор инструментов для борьбы с различными угрозами, хотя большая их часть задействуется автоматически без участия пользователя или системы. В основной функционал приложения входит следующее:
- Способность обнаружения всех типов вирусных программ, включая трояны, руткиты, черви, программы-шпионы, кейлоггеры и другие.
- Возможность глубокого сканирования помогает выявлять вирусные программы, проникшие глубоко в систему.
- Функция иммунизации системы к различным сетевым вирусам и атакам путем внесения соответствующих настроек в работу браузеров и сетевую конфигурацию системы.
- Низкоуровневое удаление обнаруженных инфицированных файлов делает невозможным их восстановление с жесткого диска.
- Защита от несанкционированной перенастройки системных параметров любыми сторонними приложениями.
- Автоматическая классификация установленных на компьютер пользовательских программ по степени опасности с выводом рекомендаций по их использованию.
- Защита системы от исполняемых вредоносных ActiveX-компонентов и пользовательских DLL-библиотек.
- Сканирование расширений браузера и анализ их безопасности.
- Сканирование системы по расписанию или возникновению какого-либо настраиваемого события (используется встроенный планировщик заданий Windows).
- Интеграция во встроенный системный модуль «Защитник Windows».
- И другие.
Приложение Spybot — Search & Destroy также имеет дополнительные функции:
- Сканирование системного реестра и автоматическое устранение ошибочных записей.
- Встроенный модуль деинсталляции любых установленных на компьютере приложений.
- Возможность создания загрузочных дисков с программой Spybot — Search & Destroy на борту.
- Встроенный менеджер процессов, позволяющий просматривать полную информацию о том или ином запущенном процессе, а также завершать его работу.
Таким образом, Spybot — Search & Destroy помогает значительно увеличить эффективность системы безопасности компьютера. Но в то же время следует понимать, что данное приложение не является полноценной антивирусной системой, а, скорее — дополнительным инструментом защиты системы от всевозможных угроз.
Ограничения бесплатной версии Spybot — Search & Destroy
Программа Spybot — Search & Destroy распространяется в платной и бесплатной редакции. Free-версия софта имеет значительные функциональные ограничения, но, тем не менее, она позволяет выполнять сканирование компьютера на предмет наличия шпионских программ, троянов, кейлоггеров и руткитов, также доступна функция иммунизации системы. Все остальные функции становятся доступными при покупке платной версии программы.