Spybot — Search & Destroy — условно-бесплатная программа для уничтожения вирусного программного обеспечения с компьютера. В основную задачу софта входит сканирование компьютера на предмет заражения файлов, классификация угрозы и ее автоматическое устранение.

Приложение поддерживает ОС Windows версии от 7 до 10 разрядностью 32 бит и 64 бит. Предусмотрена поддержка русского языка.

Spybot — Search & Destroy: что это за программа?

Программа Spybot — Search & Destroy имеет довольно внушительный набор инструментов для борьбы с различными угрозами, хотя большая их часть задействуется автоматически без участия пользователя или системы. В основной функционал приложения входит следующее:

Способность обнаружения всех типов вирусных программ, включая трояны, руткиты, черви, программы-шпионы, кейлоггеры и другие.

Возможность глубокого сканирования помогает выявлять вирусные программы, проникшие глубоко в систему.

Функция иммунизации системы к различным сетевым вирусам и атакам путем внесения соответствующих настроек в работу браузеров и сетевую конфигурацию системы.

Низкоуровневое удаление обнаруженных инфицированных файлов делает невозможным их восстановление с жесткого диска.

Защита от несанкционированной перенастройки системных параметров любыми сторонними приложениями.

Автоматическая классификация установленных на компьютер пользовательских программ по степени опасности с выводом рекомендаций по их использованию.

Защита системы от исполняемых вредоносных ActiveX-компонентов и пользовательских DLL-библиотек.

Сканирование расширений браузера и анализ их безопасности.

Сканирование системы по расписанию или возникновению какого-либо настраиваемого события (используется встроенный планировщик заданий Windows).

Интеграция во встроенный системный модуль «Защитник Windows».

И другие.

Приложение Spybot — Search & Destroy также имеет дополнительные функции:

Сканирование системного реестра и автоматическое устранение ошибочных записей.

Встроенный модуль деинсталляции любых установленных на компьютере приложений.

Возможность создания загрузочных дисков с программой Spybot — Search & Destroy на борту.

Встроенный менеджер процессов, позволяющий просматривать полную информацию о том или ином запущенном процессе, а также завершать его работу.

Таким образом, Spybot — Search & Destroy помогает значительно увеличить эффективность системы безопасности компьютера. Но в то же время следует понимать, что данное приложение не является полноценной антивирусной системой, а, скорее — дополнительным инструментом защиты системы от всевозможных угроз.

Ограничения бесплатной версии Spybot — Search & Destroy

Программа Spybot — Search & Destroy распространяется в платной и бесплатной редакции. Free-версия софта имеет значительные функциональные ограничения, но, тем не менее, она позволяет выполнять сканирование компьютера на предмет наличия шпионских программ, троянов, кейлоггеров и руткитов, также доступна функция иммунизации системы. Все остальные функции становятся доступными при покупке платной версии программы.