Как на Windows 11 установить Classic Shell (Open Shell)?

Многие пользователи новой версии операционной системы Windows 11 остались недовольными стилем оформления меню «Пуск». Впрочем, недовольства начались еще с выходом Windows 8 с ее непривычными плитками разного размера, занимавшими, к тому же, большое пространство меню «Пуск». Положение дел решили исправить независимые от Microsoft разработчики, которые представили миру свой бесплатный программный продукт «Classic Shell» — утилиту, позволяющую заменить оригинальное меню «Пуск» Windows 8 и всех последующих версий (включая Win 11) классическим меню со времен Windows XP.
В настоящее время проект под названием «Classic Shell» закрыт — программа более не обновляется, но ее последняя версия до сих пор доступна для скачивания с официального сайта. Зато этот проект подхватили другие независимые разработчики. Программа была переименована в «Open Shell», но от этого не изменилась ни модель ее распространения (она также бесплатна и имеет открытый исходный код), ни предназначение. Именно ее мы и будем рассматривать здесь.
Можно ли установить Open Shell на Windows 11?
На репозитории GitHub, откуда и можно скачать установщик программы Open Shell, указано, что она предназначена для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Однако она прекрасно работает и в новой Windows 11 — мы бы не стали работать над этой статьей, если это было бы не так.
Также у некоторых могут возникнуть вопросы по поводу разрядности Open Shell — существует только 32-битная ее версия, в то время как Windows 11 — 64-битная (32-разрядной системы, скорее всего, не будет). Но и это не помеха.
Скачивание, установка Open Shell
Последнюю версию программы Open Shell вместе с русификатором можно скачать с нашего сайта. Установка утилиты проходит по обычному сценарию, но во избежание конфликтов рекомендуем отключить инсталляцию двух вспомогательных модулей Open Shell — «Classic Explorer» и «Classic IE». Это осуществляется в разделе «Custom Setup» установщика программы:
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По завершению установки Open Shell автоматически начнет свою работу. Чтобы проверить — просто кликните по кнопке меню «Пуск» или нажмите клавишу «Win»:
Русификация Open Shell
Программа Open Shell поддерживает русский язык, но перевод неполный. Чтобы полностью русифицировать интерфейс, необходимо сначала установить русификатор, а затем активировать русский язык в настройках. Если утилита была скачано с нашего сайта в виде архива, то при его распаковке рядом с инсталлятором будет находиться файл «ru-RU.dll». Его нужно скопировать в папку установки Open Shell.
Инсталлятор почему-то не создает ярлыка на рабочем столе (по крайней мере, так было в нашем случае). Потому открываем папку установки утилиты вручную. По умолчанию — это «C:\Program Files\Open-Shell». Копируем/перемещаем русификатор «ru-RU.dll» в эту папку. Теперь нужно активировать русский язык в настройках.
За настройку отвечает ярлык «Start Menu Settings» — запускаем его из папки установки программы:
Чтобы активировать русский язык, сначала установите флажок напротив «Show all settings» в верхней части окна настроек, затем перейдите в отобразившуюся вкладку «Language»:
Найдите в списке доступных языков элемент «ru-RU — Русский (Россия)», выделите его и нажмите снизу кнопку «ОК». Это приведет к закрытию окна настроек.
Чтобы изменения вступили в силу, потребуется перезапустить программу Open Shell. По умолчанию это делается путем нажатия правой кнопки мыши поверх значка «Пуск» и выбора пункта «Выход» с последующим повторным запуском приложения. Но это сработает только в случае, если заменить стандартный значок меню «Пуск» на один из тех, что предлагает программа:
- Запустите ярлык настроек «Start Menu Settings», затем перейдите во вкладку «Start Menu Style».
- Здесь же активируйте опцию «Replace Start button», выберите один их вариантов альтернативного значка для кнопки «Пуск» и нажмите «ОК».
- Теперь можно кликнуть правой кнопкой мыши по новому значку «Пуска», чтобы затем завершить работу программы выбором пункта «Выход».
- Вновь запустите ярлык «Replace Start button», чтобы проверить успешность русификации.
Настройка программы Open Shell
Простым пользователям вполне хватает то оформление меню «Пуска», что по умолчанию устанавливает программа Open Shell. Если нужно сменить стиль, откройте в настройках вкладку «Стиль меню Пуск» и выберите подходящий вариант оформления:
Во вкладке «Основные параметры» можно настроить поведение кнопки «Пуск» при клике по ней мышкой, клике с зажатой клавишей «Shift», нажатию клавиши «Win» и т.д. Open Shell не заменяет оригинальный «Пуск» Windows 11, а просто перехватывает нажатия клавиш и/или клики мышью, блокируя вывод «настоящего» меню свои собственным. Именно здесь можно настроить, когда Open Shell будет выводить свое, а когда системное меню «Пуск»:
Оформление заднего фона (обложки/заставки) меню «Пуск» можно дополнительно выполнить во вкладке «Обложка». Доступно несколько вариантов — от классического до Windows 8, выбираемого по умолчанию.
Все остальные настройки утилиты Open Shell связаны с функционалом и наполнением меню «Пуск». Мы не будем их рассматривать, но вы можете поэкспериментировать. Если что-то пойдет не так, настройки всегда можно сбросить (правда, придется повторно активировать и русский язык):