Как на Windows 11 установить Classic Shell (Open Shell)?

Многие пользователи новой версии операционной системы Windows 11 остались недовольными стилем оформления меню «Пуск». Впрочем, недовольства начались еще с выходом Windows 8 с ее непривычными плитками разного размера, занимавшими, к тому же, большое пространство меню «Пуск». Положение дел решили исправить независимые от Microsoft разработчики, которые представили миру свой бесплатный программный продукт «Classic Shell» — утилиту, позволяющую заменить оригинальное меню «Пуск» Windows 8 и всех последующих версий (включая Win 11) классическим меню со времен Windows XP.

В настоящее время проект под названием «Classic Shell» закрыт — программа более не обновляется, но ее последняя версия до сих пор доступна для скачивания с официального сайта. Зато этот проект подхватили другие независимые разработчики. Программа была переименована в «Open Shell», но от этого не изменилась ни модель ее распространения (она также бесплатна и имеет открытый исходный код), ни предназначение. Именно ее мы и будем рассматривать здесь.

Можно ли установить Open Shell на Windows 11? На репозитории GitHub, откуда и можно скачать установщик программы Open Shell, указано, что она предназначена для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Однако она прекрасно работает и в новой Windows 11 — мы бы не стали работать над этой статьей, если это было бы не так. Также у некоторых могут возникнуть вопросы по поводу разрядности Open Shell — существует только 32-битная ее версия, в то время как Windows 11 — 64-битная (32-разрядной системы, скорее всего, не будет). Но и это не помеха.

Скачивание, установка Open Shell Последнюю версию программы Open Shell вместе с русификатором можно скачать с нашего сайта. Установка утилиты проходит по обычному сценарию, но во избежание конфликтов рекомендуем отключить инсталляцию двух вспомогательных модулей Open Shell — «Classic Explorer» и «Classic IE». Это осуществляется в разделе «Custom Setup» установщика программы: 1 По завершению установки Open Shell автоматически начнет свою работу. Чтобы проверить — просто кликните по кнопке меню «Пуск» или нажмите клавишу «Win»:

Русификация Open Shell Программа Open Shell поддерживает русский язык, но перевод неполный. Чтобы полностью русифицировать интерфейс, необходимо сначала установить русификатор, а затем активировать русский язык в настройках. Если утилита была скачано с нашего сайта в виде архива, то при его распаковке рядом с инсталлятором будет находиться файл «ru-RU.dll». Его нужно скопировать в папку установки Open Shell. Инсталлятор почему-то не создает ярлыка на рабочем столе (по крайней мере, так было в нашем случае). Потому открываем папку установки утилиты вручную. По умолчанию — это «C:\Program Files\Open-Shell». Копируем/перемещаем русификатор «ru-RU.dll» в эту папку. Теперь нужно активировать русский язык в настройках. За настройку отвечает ярлык «Start Menu Settings» — запускаем его из папки установки программы: Чтобы активировать русский язык, сначала установите флажок напротив «Show all settings» в верхней части окна настроек, затем перейдите в отобразившуюся вкладку «Language»: Найдите в списке доступных языков элемент «ru-RU — Русский (Россия)», выделите его и нажмите снизу кнопку «ОК». Это приведет к закрытию окна настроек. Чтобы изменения вступили в силу, потребуется перезапустить программу Open Shell. По умолчанию это делается путем нажатия правой кнопки мыши поверх значка «Пуск» и выбора пункта «Выход» с последующим повторным запуском приложения. Но это сработает только в случае, если заменить стандартный значок меню «Пуск» на один из тех, что предлагает программа: Запустите ярлык настроек «Start Menu Settings», затем перейдите во вкладку «Start Menu Style». Здесь же активируйте опцию «Replace Start button», выберите один их вариантов альтернативного значка для кнопки «Пуск» и нажмите «ОК». Теперь можно кликнуть правой кнопкой мыши по новому значку «Пуска», чтобы затем завершить работу программы выбором пункта «Выход». Вновь запустите ярлык «Replace Start button», чтобы проверить успешность русификации.