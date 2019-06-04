Определить установленную на компьютере версию библиотек DirectX не составляет особых проблем. Все можно сделать без установки каких-либо специальных программ — в операционных системах Windows предусмотрен необходимый функционал.
Все, что требуется — запустить "Средство диагностики DirectX". Для этого выполните следующие шаги:
- На клавиатуре одновременно нажмите клавиши "Win" и "R".
- На экране отобразится небольшое окошко "Выполнить".
- В поле "Открыть" впишите команду dxdiag и нажмите "ОК".
- Далее на экране может отобразиться диалоговое окно с предложением проверить подпись драйверов — нажмите "Нет" (если нужно, можно выбрать и вариант "Да"). После этого на экране отобразится окно "Средства диагностики DirectX":
- В блоке "Сведения о системе" последним пунктом прописана установленная версия DirectX:
На этом процедура завершена.
Получение сведений о DirectX альтернативным способом
По различным причинам (например, наличие вирусов на компьютере) "Средство диагностики DirectX" не получается запустить стандартным способом. В этом случае получить версию и все остальные параметры DirectX можно из командной строки Windows путем их сохранения в файл. Действия следующие:
- Запустите программку "Выполнить" по инструкции выше и впишите в нее команду cmd.
- Откроется командная строка (консоль) Windows:
- Скопируйте следующую команду в консоль:
dxdiag /t D:/directx.txt
- Вместо "D" вы можете использовать любую другую букву локального диска — например, "E", "F" и т.д. Главное, чтобы это был не системный локальный диск (результат может не сохраниться в виду отсутствия прав администратора).
- Перейдите из "Проводника" в локальный диск, указанный в команде. В нем вы найдете файл "directx.txt".
- Открыв его, вы сможете получить все необходимые сведения об установленном DirectX, включая версию библиотек.