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Инструкции 09.04.2026 2 минуты

Как узнать версию DirectX?

Инструкции со скриншотами по определению установленной на компьютере версии DirectX.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Определить установленную на компьютере версию библиотек DirectX не составляет особых проблем. Все можно сделать без установки каких-либо специальных программ — в операционных системах Windows предусмотрен необходимый функционал.

Все, что требуется — запустить "Средство диагностики DirectX". Для этого выполните следующие шаги:

  1. На клавиатуре одновременно нажмите клавиши "Win" и "R".
  2. На экране отобразится небольшое окошко "Выполнить".

Программа "Выполнить"

  1. В поле "Открыть" впишите команду dxdiag и нажмите "ОК".

Запуск средства диагностики DirectX

  1. Далее на экране может отобразиться диалоговое окно с предложением проверить подпись драйверов — нажмите "Нет" (если нужно, можно выбрать и вариант "Да"). После этого на экране отобразится окно "Средства диагностики DirectX":

Средство диагностики DirectX

  1. В блоке "Сведения о системе" последним пунктом прописана установленная версия DirectX:

Определение версии DirectX

На этом процедура завершена.

Получение сведений о DirectX альтернативным способом

По различным причинам (например, наличие вирусов на компьютере) "Средство диагностики DirectX" не получается запустить стандартным способом. В этом случае получить версию и все остальные параметры DirectX можно из командной строки Windows путем их сохранения в файл. Действия следующие:

  • Запустите программку "Выполнить" по инструкции выше и впишите в нее команду cmd.
  • Откроется командная строка (консоль) Windows:

Командная строка

  • Скопируйте следующую команду в консоль:

dxdiag /t D:/directx.txt

  • Вместо "D" вы можете использовать любую другую букву локального диска — например, "E", "F" и т.д. Главное, чтобы это был не системный локальный диск (результат может не сохраниться в виду отсутствия прав администратора).

Создание отчета по DirectX из командной строки

  • Перейдите из "Проводника" в локальный диск, указанный в команде. В нем вы найдете файл "directx.txt".

Файл отчета по DirectX

  • Открыв его, вы сможете получить все необходимые сведения об установленном DirectX, включая версию библиотек.

Отчет по DirectX

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DirectX
DirectX

Версия 12

Графическая библиотека DirectX

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DirectX Killer
DirectX Killer

Версия 1.0

Программа для удаления DirectX

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (100)

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