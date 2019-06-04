Определить установленную на компьютере версию библиотек DirectX не составляет особых проблем. Все можно сделать без установки каких-либо специальных программ — в операционных системах Windows предусмотрен необходимый функционал.

Все, что требуется — запустить "Средство диагностики DirectX". Для этого выполните следующие шаги:

На клавиатуре одновременно нажмите клавиши "Win" и "R". На экране отобразится небольшое окошко "Выполнить".

В поле "Открыть" впишите команду dxdiag и нажмите "ОК".

Далее на экране может отобразиться диалоговое окно с предложением проверить подпись драйверов — нажмите "Нет" (если нужно, можно выбрать и вариант "Да"). После этого на экране отобразится окно "Средства диагностики DirectX":

В блоке "Сведения о системе" последним пунктом прописана установленная версия DirectX:

На этом процедура завершена.