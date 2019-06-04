Что такое DirectX и зачем он нужен?

Что такое DirectX? Наверняка все пользователи задавались этим вопросом после ознакомления с системными требованиями к компьютеру со стороны какой-нибудь компьютерной игры. Кроме требований к железу (объем ОЗУ, частота процессора, объем памяти видеокарты и т.д.) все игры для Windows также требуют наличия в системе DirectX определенной версии.
ЧТО ТАКОЕ DIRECTX?
DirectX — набор специальных файлов, в которых содержатся всевозможные функции и компоненты, которые используется Windows-программами для выполнения разных задач. Можно сказать даже так — DirectX представляет собой программную библиотеку, в которой хранятся инструкции для других программ по работе с 3D-графикой, звуком, видео, сетевыми данными и т.д.
Предназначение DirectX проще понять при рассмотрении принципа взаимодействия Windows-программ с данной библиотекой:
- Возьмем в качестве примера любую игру под Windows, т.к. DirectX первоначально создавался именно для решения задач, связанных с двумерной/трехмерной графикой, хотя сегодня его функционал значительно шире.
- Допустим, программисту игры нужно вывести на экран компьютера готовый трехмерный объект, хранящийся на жестком диске.
- Программист может обратиться к видеокарте (и прочим компонентам компьютера) напрямую либо использовать для этого "посредника", каковым можно считать DirectX.
- Нужная программисту функция DirectX вызывается при помощи соответствующей команды, заложенной в код игры.
- DirectX обрабатывает команду, после чего обращается к системе и компьютерному железу. В результате на экране отображается нужный трехмерный объект.
Конечно, этот пример достаточно примитивен, но он отображает суть существования DirectX — предоставление разработчикам Windows-приложений необходимых инструментов для выполнения тех или иных задач.
На примере разработки игр скажем так: благодаря функционалу DirectX программисту гораздо легче вывести на экран монитора 3D-модель какого-нибудь здания или автомобиля, чем если бы он делал это "по старинке", отправляя десятки специфических команд и инструкций на видеокарту и процессор ПК.
ЗАЧЕМ НУЖЕН DIRECTX?
Предназначение DirectX для разработчиков программ было описано выше. Обычным пользователям DirectX необходим для запуска приложений, использующих данные библиотеки. И это далеко не только компьютерные игры. Многие инженерные программы (например,AutoCAD) также используют DirectX. Видеопроигрыватели, аудио- и видеоредакторы, программы для создания музыки и многие другие приложения не могут работать без этих библиотек.
В это же время, многие программы могут обходиться и без DirectX. До 10-ой версии этот компонент вообще не входил в состав операционных систем Windows — его нужно было устанавливать вручную. Многие пользователи, кто еще застал времена Windows XP, спокойно работали на компьютере без DirectX, пока речь не заходила о запуске игр.
DIRECTX, ВИДЕОКАРТА И ИГРЫ
Многие пользователи сталкивались с такой ситуацией, когда на компьютере вроде и установлена нужная версия DirectX, но игра все равно не запускается. Здесь есть один важный момент. Во всех системных требованиях игр версия DirectX упоминается, как правило, напротив графы "Видеокарта". Т.е. это именно она должна поддерживать указанную версию библиотеки, а не операционная система. Если видеокарта не поддерживает, к примеру, DirectX 12, то игру невозможно будет запустить на компьютере, даже если библиотека нужной версии установлена на компьютере.