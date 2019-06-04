Что такое DirectX и зачем он нужен?

Что такое DirectX? Наверняка все пользователи задавались этим вопросом после ознакомления с системными требованиями к компьютеру со стороны какой-нибудь компьютерной игры. Кроме требований к железу (объем ОЗУ, частота процессора, объем памяти видеокарты и т.д.) все игры для Windows также требуют наличия в системе DirectX определенной версии .

ЧТО ТАКОЕ DIRECTX? DirectX — набор специальных файлов, в которых содержатся всевозможные функции и компоненты, которые используется Windows-программами для выполнения разных задач. Можно сказать даже так — DirectX представляет собой программную библиотеку, в которой хранятся инструкции для других программ по работе с 3D-графикой, звуком, видео, сетевыми данными и т.д. Предназначение DirectX проще понять при рассмотрении принципа взаимодействия Windows-программ с данной библиотекой: Возьмем в качестве примера любую игру под Windows, т.к. DirectX первоначально создавался именно для решения задач, связанных с двумерной/трехмерной графикой, хотя сегодня его функционал значительно шире.

Допустим, программисту игры нужно вывести на экран компьютера готовый трехмерный объект, хранящийся на жестком диске.

Программист может обратиться к видеокарте (и прочим компонентам компьютера) напрямую либо использовать для этого "посредника", каковым можно считать DirectX.

Нужная программисту функция DirectX вызывается при помощи соответствующей команды, заложенной в код игры.

DirectX обрабатывает команду, после чего обращается к системе и компьютерному железу. В результате на экране отображается нужный трехмерный объект. Конечно, этот пример достаточно примитивен, но он отображает суть существования DirectX — предоставление разработчикам Windows-приложений необходимых инструментов для выполнения тех или иных задач. На примере разработки игр скажем так: благодаря функционалу DirectX программисту гораздо легче вывести на экран монитора 3D-модель какого-нибудь здания или автомобиля, чем если бы он делал это "по старинке", отправляя десятки специфических команд и инструкций на видеокарту и процессор ПК.

ЗАЧЕМ НУЖЕН DIRECTX? Предназначение DirectX для разработчиков программ было описано выше. Обычным пользователям DirectX необходим для запуска приложений, использующих данные библиотеки. И это далеко не только компьютерные игры. Многие инженерные программы (например,AutoCAD) также используют DirectX. Видеопроигрыватели, аудио- и видеоредакторы, программы для создания музыки и многие другие приложения не могут работать без этих библиотек. В это же время, многие программы могут обходиться и без DirectX. До 10-ой версии этот компонент вообще не входил в состав операционных систем Windows — его нужно было устанавливать вручную. Многие пользователи, кто еще застал времена Windows XP, спокойно работали на компьютере без DirectX, пока речь не заходила о запуске игр.