Вопрос об обновлении DirectX обычно возникает у любителей компьютерных игр в тот момент, когда они просматривают системные требования. Сделать это достаточно просто. Единственное требование — наличие доступа в интернет.
ОБНОВЛЕНИЕ DIRECTX
DirectX, начиная с 10-ой версии, является неотъемлемой частью операционных систем Windows. Т.е. при установке системы компонент DirectX также устанавливается на компьютер, как и другие системные службы. Если в операционной системе Windows включена функция автоматического обновления, то и DirectX будет постоянно обновляться.
Если же функция обновления системы выключена, тогда DirectX можно обновить и вручную:
- Перейдите по ссылке (https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35). Это страница официального сайта Microsoft, посвященная DirectX.
- В списке "Выберите язык" установите "Русский" (обычно устанавливается автоматически). Затем кликните по кнопке "Скачать".
- На экране отобразится предложение по установке дополнительного ПО, но оно нам не интересно, поэтому сразу кликните по кнопке "Отказаться и продолжить…" в правом нижнем углу.
- Скачайте предложенный файл — установщик компонентов DirectX.
- Перейдите в папку сохранения файла-установщика (обычно папка "Загрузки") и запустите его.
- Согласитесь с условиями соглашения и кликните "Далее".
- Далее установщик предложит установить панель Bing — снимите галочку "Установка панели Bing" и кликните "Далее".
- Дождитесь, пока установщик производит инициализацию. Затем кликните "Далее".
- Установщик укажет размер скачиваемых файлов. Кликните "Далее".
- По окончании загрузки DirectX автоматически будет установлен системой.
- Установка завершена.
ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОБНОВИТЬ DIRECTX?
По завершению инициализации установщиком на экране может отобразиться окно со следующим содержимым:
В этом случае обновить DirectX никак не получится. Это может быть связано с двумя причинами:
- На вашем компьютере действительно установлена последняя версия DirectX.
- Ваша операционная система не поддерживает последнюю версию DirectX, которую вы, видимо, планировали заполучить при помощи обновления после просмотра системных требований к игре.
Для проверки установленной версии DirectX выполните следующее:
- Нажмите комбинацию клавиш "Win + R" для запуска программы "Выполнить". В открывшееся окошко впишите команду dxdiag, затем нажмите "ОК".
- Запустится системное приложение "Средство диагностики DirectX". В первой же вкладке "Система" в нижней части окна вы увидите строку "Версия DirectX":
- В данном случае установлена 12-я версия библиотеки DirectX, которая является последней для операционных систем Windows 10.
Если в вашем случае "Средство диагностики DirectX" показывает, к примеру, 11-ю версию DirectX, это значит, что у вас установлена операционная система Windows 7 или 8/8.1. А если и вовсе DirectX 10, скорее всего, у вас Windows Vista. Об установленной версии самой операционной системы можно узнать здесь же — в окне "Средства диагностики DirectX" (третья строка в списке):
Таким образом, чтобы заполучить последнюю (на момент написания статьи — 12-ю) версию библиотеки DirectX и, как следствие, возможность запустить игру, вам потребуется установить Windows 10.