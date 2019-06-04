Вопрос об обновлении DirectX обычно возникает у любителей компьютерных игр в тот момент, когда они просматривают системные требования. Сделать это достаточно просто. Единственное требование — наличие доступа в интернет.

ОБНОВЛЕНИЕ DIRECTX DirectX, начиная с 10-ой версии, является неотъемлемой частью операционных систем Windows. Т.е. при установке системы компонент DirectX также устанавливается на компьютер, как и другие системные службы. Если в операционной системе Windows включена функция автоматического обновления, то и DirectX будет постоянно обновляться. Если же функция обновления системы выключена, тогда DirectX можно обновить и вручную: Перейдите по ссылке ( https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35 ). Это страница официального сайта Microsoft, посвященная DirectX.

). Это страница официального сайта Microsoft, посвященная DirectX. В списке "Выберите язык" установите "Русский" (обычно устанавливается автоматически). Затем кликните по кнопке "Скачать". На экране отобразится предложение по установке дополнительного ПО, но оно нам не интересно, поэтому сразу кликните по кнопке "Отказаться и продолжить…" в правом нижнем углу. Скачайте предложенный файл — установщик компонентов DirectX. Перейдите в папку сохранения файла-установщика (обычно папка "Загрузки") и запустите его.

Согласитесь с условиями соглашения и кликните "Далее". Далее установщик предложит установить панель Bing — снимите галочку "Установка панели Bing" и кликните "Далее". Дождитесь, пока установщик производит инициализацию. Затем кликните "Далее". Установщик укажет размер скачиваемых файлов. Кликните "Далее". По окончании загрузки DirectX автоматически будет установлен системой. Установка завершена.