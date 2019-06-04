SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.04.2026 3 минуты

Как обновить DirectX на Windows?

Подробная пошаговая инструкция со скриншотами по обновлению компонента DirectX.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Вопрос об обновлении DirectX обычно возникает у любителей компьютерных игр в тот момент, когда они просматривают системные требования. Сделать это достаточно просто. Единственное требование — наличие доступа в интернет.

ОБНОВЛЕНИЕ DIRECTX

DirectX, начиная с 10-ой версии, является неотъемлемой частью операционных систем Windows. Т.е. при установке системы компонент DirectX также устанавливается на компьютер, как и другие системные службы. Если в операционной системе Windows включена функция автоматического обновления, то и DirectX будет постоянно обновляться.

Если же функция обновления системы выключена, тогда DirectX можно обновить и вручную:

  • Перейдите по ссылке (https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35). Это страница официального сайта Microsoft, посвященная DirectX.
  • В списке "Выберите язык" установите "Русский" (обычно устанавливается автоматически). Затем кликните по кнопке "Скачать".

Скачивание установщика DirectX с сайта Microsoft

  • На экране отобразится предложение по установке дополнительного ПО, но оно нам не интересно, поэтому сразу кликните по кнопке "Отказаться и продолжить…" в правом нижнем углу.

Скачивание установщика DirectX с сайта Microsoft

  • Скачайте предложенный файл — установщик компонентов DirectX.

Сохранение установщика DirectX

  • Перейдите в папку сохранения файла-установщика (обычно папка "Загрузки") и запустите его.
  • Согласитесь с условиями соглашения и кликните "Далее".

Установщик DirectX

  • Далее установщик предложит установить панель Bing — снимите галочку "Установка панели Bing" и кликните "Далее".

Настройка установщика DirectX

  • Дождитесь, пока установщик производит инициализацию. Затем кликните "Далее".

Инициализация файлов DirectX

  • Установщик укажет размер скачиваемых файлов. Кликните "Далее".

Загрузка файлов установки DirectX

  • По окончании загрузки DirectX автоматически будет установлен системой.

Процесс установки DirectX

  • Установка завершена.

ПОЧЕМУ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОБНОВИТЬ DIRECTX?

По завершению инициализации установщиком на экране может отобразиться окно со следующим содержимым:

Ошибка установки DirectX

В этом случае обновить DirectX никак не получится. Это может быть связано с двумя причинами:

  1. На вашем компьютере действительно установлена последняя версия DirectX.
  2. Ваша операционная система не поддерживает последнюю версию DirectX, которую вы, видимо, планировали заполучить при помощи обновления после просмотра системных требований к игре.

Для проверки установленной версии DirectX выполните следующее:

  • Нажмите комбинацию клавиш "Win + R" для запуска программы "Выполнить". В открывшееся окошко впишите команду dxdiag, затем нажмите "ОК".

Запуск средства диагностики dxdiag

  • Запустится системное приложение "Средство диагностики DirectX". В первой же вкладке "Система" в нижней части окна вы увидите строку "Версия DirectX":

Средство диагностики DirectX

  • В данном случае установлена 12-я версия библиотеки DirectX, которая является последней для операционных систем Windows 10.

Если в вашем случае "Средство диагностики DirectX" показывает, к примеру, 11-ю версию DirectX, это значит, что у вас установлена операционная система Windows 7 или 8/8.1. А если и вовсе DirectX 10, скорее всего, у вас Windows Vista. Об установленной версии самой операционной системы можно узнать здесь же — в окне "Средства диагностики DirectX" (третья строка в списке):

Определение версии Windows из средства диагностики DirectX

Таким образом, чтобы заполучить последнюю (на момент написания статьи — 12-ю) версию библиотеки DirectX и, как следствие, возможность запустить игру, вам потребуется установить Windows 10.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

DirectX
DirectX

Версия 12

Графическая библиотека DirectX

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DirectX Killer
DirectX Killer

Версия 1.0

Программа для удаления DirectX

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (100)

Читайте также

Как узнать версию DirectX?
Как узнать версию DirectX?

Инструкции со скриншотами по определению установленной на компьютере версии DirectX.

Что такое DirectX и зачем он нужен?
Что такое DirectX и зачем он нужен?

Как работает графическая библиотека DirectX, и почему она нужна для запуска игр?

Как переустановить DirectX и зачем это нужно?
Как переустановить DirectX и зачем это нужно?

Простая инструкция по грамотной переустановке компонентов DirectX.

Обсуждение статьи