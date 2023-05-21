Как сделать макрос на клавиатуру?

Нажатие клавиш, перемещение курсора, клики мышью и даже нажатие кнопок геймпадов — все эти действия по управлению компьютером и/или отдельно взятыми приложениями можно автоматизировать при помощи специальных программ для создания и воспроизведения макросов. На сегодняшний день создано немалое количество подобных утилит, именуемых рекордерами макросов или программами для записи макросов.

Эти утилиты способны записывать действия пользователя с устройствами ввода, а затем в точности воспроизводить их в нужный момент. Рекордеры записывают действия в виде последовательности команд — сценариев или макросов. Большинство таких программ имеет встроенный редактор макросов, при помощи которого можно корректировать работу записанных ранее сценариев или создавать их с нуля, используя специальные команды. Наиболее продвинутые рекордеры позволяют даже задавать различные условия, от которых будут зависеть последующие действия. Однако создание таких макросов требует от пользователя хотя бы минимальных навыков в программировании.

Приведем примеры создания макросов на клавиатуру и мышь при помощи таких бесплатных программ, как TinyTask, Clickermann и Mouse Recorder Pro.

Создание макросов при помощи TinyTask TinyTask — одна из самых простых программ для создания макросов для клавиатуры и мыши путем записи действий пользователя с устройствами ввода (редактора макросов в приложении не предусмотрено). Одно из ключевых преимуществ рекордера — способность компиляции исполнимых EXE-файлов, которые в дальнейшем можно запускать на любом компьютере без необходимости установки самой утилиты. Конечно, существует возможность запуска макросов и стандартным способом — путем открытия файла-скрипта в программе и активации функции воспроизведения записанного сценария. Пользоваться приложением TinyTask очень просто: Для старта записи макроса кликаем по кнопке Rec, но лучше использовать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Alt + R (можно привязать функцию старта записи сценария к клавише Print Screen, F8 или F12 в меню Prefs > Recording Hotkey), т.к. в противном случае будет записано перемещение курсора мыши от окна программы к целевой точке. 1 Выполняем требуемые действия с мышью и/или клавиатурой.

Останавливаем запись макроса, вновь кликнув по кнопке Rec (пока идет запись она имеет красный цвет) либо используя комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Alt + P (тоже можно поменять в настройках в меню Prefs > Playback Hotkey). Для воспроизведения скрипта используем кнопку Play. Чтобы сохранить макрос в виде исполнимого EXE-файла, используем кнопку .exe, а в виде файла-скрипта — кнопку Save (для последующей загрузки сохраненных сценариев используем кнопку Open). Кратко рассмотрим настройки TinyTask (отдельного окна с настройками тут нет, все они помещены в меню, открывающееся при клике по кнопке Prefs): Для установки скорости воспроизведения макросов нужно отметить один из пунктов Play Speed , где: S — замедленная скорость воспроизведения; 1x — скорость, с которой макрос был записан; 2x и 100x — двукратное и стократное увеличение скорости, соответственно; Play Custom Speed — воспроизведение с заданной скоростью (задается скорость при выборе пункта Set Custom Speed… ).

, где: Количество повторений воспроизведения сценария задается при выборе пункта Set Playback Loops… (по умолчанию — 1), а если выбрать вариант Continuous Playback, макрос будет повторяться бесконечно.

Создание макросов при помощи Clickermann Clickermann — более продвинутая программа для записи действий мышью и клавиатурой. В отличие от TinyTask, Clickermann имеет встроенный редактор макросов, что позволяет создавать сценарии двумя способами — либо при помощи функции записи действий, либо путем написания скриптов вручную, используя специальные команды. Стоит отметить, что при записи макросов автоматически генерируется скрипт в виде упомянутых команд. Т.е. Clickermann обеспечивает пользователя возможностью корректировки/редактирования записанных сценариев и их дополнения новыми функциями (в т.ч. и теми, что невозможно сделать при использовании функции записи макросов). Если пользователем планируется использование Clickermann для создания простых сценариев, воспроизводящих действия мышью и клавиатуры, это можно сделать следующим образом: Запускаем функцию записи макросов, используя соответствующую кнопку: Выполняет требуемые действия с клавиатурой и мышью.

Останавливаем запись сценария (1), а затем — при необходимости — сохраняем его (2): Ключевые настройки Clickermann: Кликнув по кнопке Режим выполнения, можно задать количество повторений выполнения загруженного в данный момент макроса и указать временной интервал между повторениями. Здесь же активируется опция бесконечного повторения сценария. Кнопка Настройки откроет окно, в котором можно задать горячие клавиши для старта и остановки выполнения сценария, запуска записи макроса и вспомогательных функций. Здесь можно, к примеру, активировать опцию Привязка к окну перед запуском записи сценария, то для последующего его запуска нужно будет предварительно сфокусироваться на том окне, к которому макрос был привязан. По умолчанию Clickermann не записывает перемещение курсора мыши, а только лишь клики. Если требуется записывать перемещение, соответствующую опцию можно активировать во вкладке Интерпретатор настроек. Теперь рассмотрим пример создания макросов при помощи редактора сценария: Редактор сценария позволяет создавать макросы с нуля либо редактировать имеющиеся (как записанные только что, так и загруженные из файла).

Для примера откроем в редакторе простейший макрос, выполняющий клики мышью в нескольких точках экрана: Как можно видеть, клики мышью были записаны в виде команды lDown (нажатие левой кнопки мыши) и lUp (отпускание ЛКМ) пауза межу ними — в виде команды waitms (с указанием задержки в миллисекундах).

Добавим в макрос еще одно простое действие — ввод текста с клавиатуры. Для этого нужно открыть меню Команды, перейти в раздел Клавиатура, затем выбрать пункт KEYSTRING — Набрать текст: Добавленная команда отобразится в редакторе. В качестве набираемого текста по умолчанию указывается str. Заменим текст своим (не забываем взять в его в кавычки) и сохраним изменения в макросе, используя кнопку Применить: Теперь при запуске макроса в окне любого текстового редактора сначала будут выполнены три клика левой кнопкой мыши, а затем — в месте последнего клика — будет вписан заданный командой KEYSTRING текст. Ввод текста — лишь одна простейшая из десятков других функций, доступных в редакторе сценариев Clickermann. Программа позволяет оперировать с условиями и переменными, выполнять математические вычисления, посылать системные команды открытым окнам, считывать текстовые данные из внешних файлов и многое другое.