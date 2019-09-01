Программы-автокликеры и инструкции по их использованию

Автокликеры — категория программ для автоматизации работы мыши и (необязательно) клавиатуры. В основном, такие приложения используются геймерами для выполнения каких-либо однотипных действий в игре. Автокликеры также могут использоваться и для решения более сложных задач — вплоть до автоматизации игры на финансовых биржах, где игроку требуется быстро кликать по кнопкам покупки/продажи активов (при помощи автокликера эти действия — перемещение курсора и клики — можно назначить на клавиши, что значительно ускорит процесс).

Рассмотрим самые популярные программы из этой категории, а также приведем примеры их использования.

Clickermann Программу Clickermann многие называют лучшей среди всех существующих автокликеров. Причина — наличие собственного языка сценариев, при помощи которого можно создавать собственные макросы управления мышью/клавиатурой с использованием условий, циклов, переменных и т.д. Присутствует в программе и возможность записи действий, выполняющихся мышкой и клавиатурой, благодаря чему приложение Clickermann могут использовать пользователи без каких-либо навыков в программировании.

Пример создания макросов в Clickermann Как было отмечено выше, создание сценариев в Clickermann может выполняться двумя способами. Первый — наиболее простой — использование функции записи действий мышью и клавиатурой. Все, что требуется сделать — это: Кликнуть в главном окне по кнопке начала записи макроса (№ 1 на изображении). Но лучше воспользоваться для этого горячими клавишами «Alt + R». В этом случае

Выполнить нужные действия с мышью и/или клавиатурой.

Остановить запись (кнопка №2).

Для последующего запуска созданного макроса нужно использовать кнопку «Play» (№ 3). Созданный макрос теперь можно сохранить в файл: Кликните по кнопке «Редактор».

Во вновь открывшемся окне кликните по кнопке «Сохранить сценарий». Если требуется, чтобы один и тот же макрос выполнялся несколько раз, кликните по кнопке «Режим выполнения», во вновь открывшемся окне переведите переключатель в положение «Фиксированное», впишите в текстовое поле справа количество повторов и нажмите «Применить». Второй способ создания макросов — использование языка сценариев. Для написания кода используется встроенный редактор, который уже упоминался выше. Всего его возможности рассматривать здесь мы не будем, т.к. это довольно большой материал. Для этого в Clickermann предусмотрена обширная справка, в которой можно найти описание и правила использования всех существующих команд. Чтобы примерно оценить возможности Clickermann по части создания макросов в ручном режиме, достаточно взглянуть на следующее изображение: На изображении показаны 16 команд и те — только лишь для управления мышью. Скачать Clickermann

GhostMouse Если же вам нужен автокликер исключительно для автоматизации перемещения курсора, кликов кнопками мыши и нажатие клавиш клавиатуры, программа GhostMouse — как раз для вас. Данная утилита предельно проста в использовании, ведь в ней всего две функциональные кнопки — старт/остановка записи и запуск макроса. Разработчики даже не стали ничего мудрить с интерфейсом, а просто сделали его минималистским:

Использование GhostMouse С использованием GhostMouse не справятся разве что те пользователи, которые сели за компьютер в первый раз: Нажмите кнопку записи либо нажмите клавишу «F9» (программа при этом может быть свернута).

Выполните нужные действия мышью и/или клавиатурой.

Выключите запись, нажав на ту же кнопку.

Готово.

Для запуска макроса можно использовать соответствующую кнопку либо нажать комбинацию клавиш «Ctrl + q». Есть у GhostMouse небольшое количество опций: Созданный макрос можно сохранить, используя в меню «File» пункт «Save». Затем его можно будет открыть в любой момент.

В настройках записи (Options -> Recording) можно отключить перехват нажатий клавиш на клавиатуре, перемещения курсора и клики мышью, а также выключить задержку между действиями (по умолчанию она составляет 4 мс). Также можно изменить горячие клавиши для управления (запуск/остановка записи и запуск макроса) программой (Options -> Settings -> Hotkeys). На этом функциональные возможности программы GhostMouse заканчиваются.

Mouse Recorder Программа Mouse Recorder по функциональным возможностям близок к автокликеру Clickermann. Здесь также можно создавать собственные макросы при использовании встроенного редактора сценариев, однако, его возможности не столь широки. Но с записью и воспроизведением действий мышью и клавиатурой Mouse Recorder Pro справляется замечательно.

Создание макроса в Mouse Recorder Pro Автокликер Mouse Recorder Pro работает по стандартному сценарию: Нажимаем кнопку «Record».

Выполняем нужные действия с мышью и/или клавиатурой.

Завершаем запись кнопкой «Stop».

Запускаем созданный макрос кнопкой «Play».

При необходимости сохраняем макрос, кликнув по кнопке «Save».

Редактор макросов Mouse Recorder Pro В программе Clickermann для работы с редактором потребуются хотя бы первоначальные навыки в программировании, в случае с Mouse Recorder Pro этого не требуется. И команд здесь не столь большое количество, все они вынесены в верхнюю панель редактора сценариев (для открытия редактора откройте меню «Tools», затем выберите пункт «MRP Editor»): Создадим при помощи редактора простой макрос, который будет перемещать курсор в определенную точку и выполнять клик левой кнопкой мыши: Кликните по кнопке «Add Event», затем выберите в отрывшемся окошке пункт «Mouse Position» и кликните «ОК». Наведите курсор на нужную область экрана (туда, где следует выполнить клик, например — кнопка на сайте) и нажмите клавишу Enter. Можно также установить галочку на элементе «Custom», затем ввести координаты курсора самостоятельно. В редактор макросов будет добавлена команда «Mouse Position» на перемещение курсора. Далее нужно добавить команду на клик. Щелкните по кнопке «Add a left click event» в верхней части окна. В редактор будут добавлены две команды — нажатие левой кнопки мыши и ее отпускание. Сохраните созданный макрос, откройте основную программу и загрузите его (кнопка «Load»). В центре окна отобразится созданный нами код. Кликните «Play» для проверки макроса. В программе Mouse Recorder Pro можно найти еще много чего интересного, например — создание исполнимого файла, при запуске которого будет выполняться макрос, или выполнение сценариев по расписанию. Скачать Mouse Recorder

PlayStatic Программа PlayStatic является прямым конкурентом автокликеру Mouse Recorder Pro, т.к. имеет схожие функциональные возможности. Из преимуществ следует отметить более удобный вкладочный интерфейс, благодаря которому программой очень легко управлять, а также более широкие возможности в плане запуска сохраненных макросов.

Использование автокликера PlayStatic Как и в случае с Mouse Recorder Pro, в автокликере PlayStatic предусмотрено два режима создания макросов — путем записи и при помощи редактора сценариев. Функциональные возможности последнего также соответствуют таковым у предыдущего автокликера. Для создания макроса путем записи: Откройте вкладку «Recordings», затем кликните по кнопке «Start recording». Рекомендуем выставить небольшую задержку перед началом записи, чтобы переключиться в нужное окно, не записывая эти действия. Выполните нужные действия мышью/клавиатурой, затем кликните «Stop recordings». Сохраните макрос, если требуется (кнопка «Save script»). Теперь запустим созданный сценарий. Чтобы просто проверить его работоспособность, перейдите во вкладку «Run tasks» и кликните по кнопке «Run». Также можно выставить количество повторов выполнения макроса, введя нужно число в поле «Play count of script» до его запуска. Выполнение сценария в PlayStatic можно не только "повесить" на глобальные горячие клавиши, а также такие события как: Истечение заданного времени простоя компьютера. Например, можно автоматизировать движение мышкой каждые 20 минут, чтобы компьютер не выключился или не перешел в режим сна.

Создание/изменение/удаление/переименование файла в указанной папке. Если в заданной папке будет создан, переименован и т.д. файл (причем необязательно пользователем), PlayStatic определит это и выполнит определенное действие.

Запуск/завершение выбранного процесса (программы). Довольно полезная функция. Можно, к примеру, заставить программу PlayStatic вводить логин и пароль через некоторое время после запуска какой-нибудь онлайн-игры. Все же наиболее востребованной остается функция запуска макроса путем использования горячих клавиш. В PlayStatic это можно сделать по отношению к любому количеству сохраненных сценариев. Делается это так: Находясь во вкладке «Run tasks», кликните по кнопке «Add event». Откроется новое окно.

В списке «Event Type» выберите пункт «Hotkey Trigger» (срабатывание макроса по нажатия горячих клавиш).

В поле «Description» можно ввести свое описание для сценария (не обязательно).

Кликните по кнопке «Path of script» и укажите путь до ранее сохраненного файла-макроса (файл с расширением «.playstatic»).

В поле «Play count of list» можно задать количество повторений сценария (не обязательно).

Кликните по кнопке «Set keyboard shortcut», а затем задайте с клавиатуры комбинацию горячих клавиш (в нашем случае — это левая клавиша «Ctrl» и цифра 1, что программа отобразила как «LControlKey+D1»).

Нажмите «ОК» для сохранения действия. Теперь PlayStatic можно свернуть в трей. Находясь в любом другом приложении, нажмите заданную комбинацию клавиш для запуска макроса.

Free Mouse Auto Clicker Вообще, «автокликерами» называют программы, которые только и делают, что имитируют нажатия кнопок мыши, причем делают это бесконечно или определенное количество раз с заданной паузой между кликами. Утилита Free Mouse Auto Clicker как раз и является таким "истинным" автокликером. Все, что умеет эта программа — бесконечно нажимать левую или правую кнопку мыши один или два раза (имеется в виду одинарный или двойной клик — Single/Double Click). Конечно же, пользователь может задать частоту кликов (минимум 1 клик в миллисекунду, т.е. 100 кликов в секунду), а также запускать и останавливать функцию имитации щелчков мышью по нажатию горячих клавиш. Все это делается в одном единственном окне: В блоке «Click Interval» задайте частоту кликов. В блоке «Mouse Action» выберите, какую именно кнопку нажимать — левую (Left Button) или праву (Right Button), и какой клик выполнять — одинарный (Single Click) или двойной (Single Click). В блоке «Hot Key» определите горячие клавиши для запуска и остановки функции клика (Ctrl + как-нибудь функциональная клавиша от F1 до F12). Нажмите кнопку «Start» либо сверните программу, а затем используйте заданную комбинацию клавиш. Программа Free Mouse Auto Clicker будет имитировать клики мышью, независимо от того, что происходит на компьютере и на чем сфокусирован курсор. Также вы можете запустить еще одну копию приложения, задав во втором окне, например, нажатие правой кнопки мыши. В этом случае Free Mouse Auto Clicker сможет кликать как правую, так и левую кнопки.