Программы для уменьшения пинга в играх

Довольно большое количество любителей онлайн-игр (в особенности многопользовательских) испытывают сложности, связанные с высокой задержкой передачи данных между компьютером и игровым сервером (т.е. высоким пингом в игре). От пинга многое зависит — если он высокий, игра не принесет никакого удовольствия. Лаги — главный враг геймеров, особенно если речь идет об играх, требующих высокой скорости реакции (любой онлайн-шутер).

Во многих случаях пинг в игре можно понизить, используя для этого специальные программы. Но скажем честно — они не являются панацеей от всех сетевых "болезней" компьютера. Но все же попробовать воспользоваться одной из таких программ не будет лишним.

Почему в игре высокий пинг? Любые задержки при пересылке данных по сети могут быть вызваны либо неполадками на стороне пользователя (сюда относится весь маршрут передачи данных от ПК до игрового сервера), либо неполадками на стороне самого сервера. Сам же список таких неполадок довольно большой. Вот некоторые из них: Неполадки или перегрузки на одном из маршрутизаторов, расположенных между компьютером игрока и игровым сервером. Речь в данном случае идет не о домашнем роутере (впрочем, и он может создавать проблемы), а о сетевом оборудовании телекоммуникационных компаний (начиная с интернет-провайдера), участвующих в цепочке передачи данных. Если проблема именно в перегрузках маршрутизаторов, концентраторов и т.п. устройств, то высокий пинг обычно наблюдается в какое-то определенное время суток (обычно вечером).

Слишком большое количество промежуточных узлов передачи данных (включая те самые маршрутизаторы) между компьютером и игровым сервером. На каждом из узлов всегда имеют место задержки, независимо от того, перегружены ли они или нет. Если таких промежуточных узлов много, то и пинг в игре, следовательно, будет выше. Определить количество узлов и время задержек на них можно при помощи команды «tracert IP», где вместо «IP» следует подставить IP-адрес игрового сервера либо имя хоста/доменное имя (можно найти на сайте игры). Например, для игры World of Warcraft такая команда будет выглядеть следующим образом: 1 Скоростные ограничения со стороны владельцев игровых серверов для игроков из определенных стран. Это довольно редкое явление, однако в довольно большое количество онлайн-игр не то чтобы трудно (из-за высокого пинга), а вовсе невозможно поиграть. Некоторые такие игры рассчитаны на жителей определенных стран — для них и выделяются широкие каналы связи, что нередко оборачивается лагами для игроков из прочих регионов мира. И это мы еще не рассматриваем проблемы с большим пингом, которые могут быть вызваны сетевым оборудованием пользователя, действиями вредоносных программ или запущенных процессов, потребляющих много трафика, некорректными настройками сетевых параметров операционной системы. Теперь рассмотрим программы, которые способны устранить высокие сетевые задержки, вызванные перечисленными выше неполадками.

Outfox Условно-бесплатная программа Программа Outfox представляет собой клиент (как большинство подобных программ), использующий для транспортировки пользовательского трафика виртуальную частную сеть от швейцарской компании Golden Frog GmbH. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели, и бесплатно пользоваться ею можно только в течение 14 дней (однако можно каждые 2 недели создавать новые учетные записи в системе, чтобы "продлевать" себе этот пробный период). Программа Outfox работает только в 64-битных версиях Windows 7, 8 и 10. Пользоваться этой программой очень легко — ее достаточно запустить и ввести данные учетной записи — логин (почтовый адрес) и пароль. Никаких настроек утилита Outfox не требует — разве что, пользователь может сам выбрать один из 42-х доступных серверов, через который компьютер будет подключаться к игровому серверу. В соответствии с настройками по умолчанию сервер выбирается программой автоматически (тот, что на момент подключения имеет самую низкую нагрузку). По заверению разработчиков, программа Outfox позволяет стабилизировать соединение за счет переброски трафика напрямую на сервер, а оттуда — до серверов игры. Таким образом, утилита снижает количество сетевых узлов между компьютером и игровым сервером. А даже если и не снижает число узлов (зависит от локации выхода пользователя в интернет), то путем переброски трафика через частные высокоскоростные серверные маршрутизаторы ей все равно удается избавить геймера от мучений с высоким пингом. В среднем приложение снижает задержки на 30-50%, но эта цифра может быть больше либо, наоборот, меньше. Но есть у программы Outfox один недостаток — она поддерживает лишь определенные онлайн-игры. На момент написания обзора поддерживаемых игр насчитывалось 24 штуки. Среди них есть такие гиганты, как Dota 2, Call of Duty: WWll, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, World of Tanks, Overwatch и другие наиболее популярные сегодня онлайн-игры. Стоимость подписки Outfox на момент написания обзора составляла $6,99 в месяц либо $59,99 в год.

Haste Условно-бесплатная программа Haste — практически идентичная Outfox программа для оптимизации интернет-соединения между компьютером и игровыми серверами. Распространяется программа также по условно-бесплатной модели, но вместо ограничений по времени использования, бесплатная версия Haste ограничена в функционале, а именно — не работает самая главная функция по уменьшению пинга в играх. Однако Haste можно бесконечно долго использоваться для подключения к игровым серверам через специальную сеть с предварительно измененным IP-адресом, что поможет избежать блокировки доступа к игровым серверам либо урезания скорости соединения со стороны их владельцев для геймеров из определенных регионов мира. Как и в предыдущем случае, приложение поддерживает не все существующие онлайн-игры, а только 31-ну (на момент написания обзора). Через Haste можно поиграть во многие из тех игр, что и через Outfox, например — League of Legends, World of Tanks, Dota 2 и Overwatch. Но выбор в пользу именно этого «уменьшителя пинга» могут сделать поклонники таких игр, как PUBG или Roblox — в них через Outfox не поиграть. В техническом плане и принципе работы Haste мало чем отличается от предыдущей программы. Для связи пользовательского компьютера с игровым сервером также используется специальная сеть. Программа также не требует никаких настроек. Ее достаточно запустить перед запуском самой игры. Если утилитой поддерживается запущенная игра, то установка связи с сервером будет автоматически осуществлена через специальную сеть. У Haste есть одна полезная функция, позволяющая проверить, какой примерно пинг будет у игрока при подключении к выбранной игре из бесплатной и платной версией программы. По завершению такой проверки программа выведет сравнительную таблицу с показаниями пинга, количеством потерянных пакетов и даже величиной фазового дрожания (Jitter) цифрового сигнала (если простыми словами — чем больше Jitter, тем хуже). На изображении выше можно увидеть, что разница в пинге между использованием Free и PRO-версии Haste для игры Dota 2 составляет всего 1,9 миллисекунды. Для простых геймеров-любителей это совершенно незначительная задержка, но для профессионалов, вполне возможно, даже 2 миллисекунды имеют значение. Стоимость подписки Haste составляет $5 в месяц или $33 при оплате за год вперед.

VPN4Games Платная программа Программа VPN4Games предназначена для геймеров. В отличие от двух предыдущих приложений, VPN4Games пропускает через виртуальную частную сеть не только игровой, а вообще весь трафик с компьютера. Но все же наиболее высокая эффективность работы программы наблюдается именно в онлайн-играх. Данная утилита может использоваться только после приобретения подписки, но 1 день она работает бесплатно (поэтому, можно создавать каждый день новые аккаунты, но для этого потребуется множество почтовых ящиков). VPN4Games поддерживает множество онлайн-игр (85 на момент написания обзора), но большинство из них — это игровые проекты родом из Азии (Китай, Таиланд, Япония, Корея и т.д.). Программа поддерживает и многие американо-европейские игры, включая World of Tanks, Dota 2, Overwatch, Rust и др. Касательно функциональных возможностей, отметим: Большой выбор серверов для подключения. Большинство, конечно, азиатских, но присутствуют и американские, и европейские серверы. Возможность выбора сетевого протокола (TCP 443, UDP 53 или UDP 1194), который будет использоваться для переброски трафика. Т.е. если на компьютере заблокированы популярные сетевые порты (например, сетевым администратором), с помощью программы VPN4Games можно обойти эту блокировку. Наличие сетевых функций. Всего их две — «DNS Leaks Protection» (защита от утечки DNS, обеспечивая более надежную анонимность в сети) и «Bypass mode» (выход в сеть при использовании прокси-сервера). Касательно прокси — пользователь может выбрать один из 4 доступных вариантов либо вручную добавить свой прокси-сервер. На момент написания обзора стоимость подписки на VPN4Games составляла $1,99/неделя, $2,99/2 недели, $4,99/месяц, $9,99/65 дней, $15,99/115 дней, $31,99/240 дней и $42,99/год.

Mudfish Условно-бесплатная программа Mudfish — еще один представитель клиентов, "заточенных" под онлайн-игры, но обеспечивающих переброску всего трафика с компьютера через специальную сеть. Но разработчики Mudfish все же утверждают, что их программный продукт лучше всего использовать именно для онлайн-игр. А список поддерживаемых программой игр очень обширен — более 500 (на момент написания обзора). Основное отличие Mudfish от предыдущих программ — управление программой осуществляется через браузер. Установщик приложения создает на компьютере специальную службу, которая и обеспечивает управление через веб-интерфейс. Многие технические моменты использования Mudfish в некотором роде уникальны для таких клиентов: В соответствующем разделе настроек Mudfish пользователь может указать игры, трафик которых будет пересылаться через специальные серверы. При необходимости пользователь может включить режим работы полноценного клиента, в котором через специальные серверы будет пересылаться весь трафик. Для этого можно выбрать один из десятков доступных серверов. Наличие функции принудительного завершения работы программ, выполняющихся на компьютере и потребляющих значительные объемы оперативной памяти (в некоторых случаях лаги в онлайн-играх могут быть связаны с недостатком памяти ОЗУ). Возможность выбора сетевого протокола для пересылки трафика между ПК исерверами (TCP или UDP), установки метода проверки RTT (ICMP, TCP или UDP), размера MTU. Как и все остальное, отличается у Mudfish и система оплаты. Пользователи могут либо оформить подписку с ежемесячной оплатой, либо приобрести некоторый объем трафика. Однако по подписке скорость соединения с серверами Mudfish не может превышать 4 Мбит/с, тогда как при покупке трафика скорость не ограничена. Зато подписка Mudfish довольно дешевая — на момент написания обзора ее стоимость составляла $0,85 в месяц за каждую выбранную игру. Геймерам, скорее, подходит вариант оплаты с приобретением трафика, тем более что игры потребляют его не так уж и много (впрочем, все зависит игры). 1 гигабайт трафика стоит примерно 1 доллар (если точно — 145 корейских вон, но можно оплатить в другой валюте).

ExitLag Условно-бесплатная программа ExitLag — программа, обеспечивающая оптимизацию скорости интернет-соединения не только путем переброски трафика через серверы, но и за счет перенастройки некоторых системных параметров. Приложение также распространяется по условно-бесплатной модели — новые пользователи могут бесплатно ее использовать в течение 3 дней. Стоит отметить, что ExitLag имеет большее количество функций, чем все предыдущие программы. Насколько эффективны эти функции — это другой вопрос, на который геймер должен ответить сам, испытав программу в деле. Программа поддерживает довольно большое число онлайн-игр и даже все популярные эмуляторы Android (Bluestacks, NOX, MEmu и другие). Для каждой отдельной игры пользователь может задать собственные настройки соединения, которые будут сохранены в базе данных программы: Регион, из которого будет осуществляться подключение к игровому серверу.

Количество TCP и/или UDP-маршрутов, через которые будет перебрасываться трафик (на практике используется только один маршрут, но в случае перебоев связи, автоматически выбирается следующий в списке). В нижней части окна программа наглядно отобразит схему соединения и даже предполагаемый пинг. Основная гордость разработчиков ExitLag — способность программы самостоятельно выбирать наилучший маршрут соединения с игровыми серверами. По всему миру "разбросано" более 500 узлов, и перед тем, как установить соединение, ExitLag построит наиболее оптимальный сетевой маршрут: Касательно дополнительных функций и настраиваемых параметров, то у ExitLag их довольно много: В разделе настроек «FPS Boost» пользователь может задействовать функции, увеличивающие производительность игры (не имеют отношения к скорости соединения). К примеру, здесь можно включить функцию увеличения приоритета игровых процессов (игр, использующих ExitLag для соединения с интернетом), вследствие чего компьютерные ресурсы будут сначала выделяться для игр, а только потом для всего остального. Практически ко всем переключаемым параметрам имеется описание на русском языке, поэтому с их использованием не должно возникнуть сложностей: А вот функция «Traffic Shaper» предназначена именно для оптимизации интернет-соединения. Она позволяет ограничивать скорость соединения всех запущенных на компьютере приложений, кроме самой игры (или программ, добавленных в список исключения). Еще одна интересная функция — «Multi Internet» — обеспечивает переброску трафика с одного сетевого интерфейса на другой (если, конечно, на компьютере имеются несколько самостоятельных соединений с интернетом). Эта довольно полезная функция для тех геймеров, кому не хотелось бы вылететь из игры в самый неподходящий момент из-за каких-нибудь сбоев интернета по вине провайдера. На момент написания обзора стоимость подсписки на сервис ExitLag составляла $6,5/месяц, $18,5/3 месяца и $35/6 месяцев.