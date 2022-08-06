ExitLag — программа для уменьшения пинга и лагов (задержек) в онлайн-играх, а также увеличения FPS в играх за счет оптимизации некоторых системных настроек. Это условно-бесплатное приложение (без оформления платной подписки программой можно пользоваться в течение 3-х дней).
ExitLag поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа ExitLag?
Все любители онлайн-игр (в особенности многопользовательских) рано или поздно сталкиваются со сложностями, связанными с высоким пингов (т.е. высокой задержкой пересылки данных между компьютером и игровым сервером). От величины пинга зависит, принесет ли игра удовольствие и будет ли она играбельной вообще. Лаги — главный враг геймеров, особенно, если речь идет об играх, требующих высокой скорости реакции.
Иногда пинг в игре можно понизить, используя специальное программное обеспечение. ExitLag — одна из таких программ.
ExitLag — сетевая платформа, предназначенная для построения прямой связи между пользовательским компьютером и игровым сервером путем автоматического выбора наиболее короткого сетевого маршрута между ними (с наименьшим числом промежуточных переходов). В число возможностей ExitLag входит плавное переключение с одного маршрута на другой без заметных задержек в игре. Каждому отдельному пользователю программа подбирает индивидуальный маршрут, зависящий от местоположения компьютера геймера и сервера игры.
Кроме того, утилита ExitLag также позволяет несколько увеличить производительность запускаемых игр. В программе предусмотрен функционал для повышения FPS (кадров в секунду) в играх путем оптимизации настроек операционной системы.
Отметим, что программой ExitLag могут пользоваться не только геймеры, сталкивающиеся с высоким пингом в онлайн-играх. Хотя изначально утилита и служила только интересам игроков, со временем в ней появился функционал для уменьшения задержек и установки стабильного соединения в браузерах и различных популярных мессенджерах (Skype, Telegram, WhatsApp и др.).
Программа ExitLag: функции и особенности
Программа ExitLag обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:
- Гарантия стабильного соединения. В программе ExitLag применяется уникальная технология Многопутевого Соединения, предполагающая обмен пакетами между компьютеров и удаленным сервером сразу по нескольким маршрутам. Если один из них перестанет работать или станет нестабильным, ExitLag автоматически переключится на другой маршрут, гарантируя стабильное соединение.
- Автоматическая оптимизация соединения. Программа ExitLag, подобрав оптимальный маршрут соединения, на этом не останавливается. В режиме реального времени утилита постоянно тестирует альтернативные маршруты передачи трафика. Если вновь обнаруженный маршрут окажется более скоростным, программа автоматически переключится на него.
- Мульти-интернет соединение. Еще одна функция, призванная обеспечить стабильное соединение между игроком и игровым сервером. Принцип ее работы заключается в автоматическом переключении с одного сетевого интерфейса, обеспечивающего доступ в интернет, на другой при сбоях связи. Для этого компьютер должен иметь выход в глобальную сеть, как минимум, через два физических сетевых интерфейса (например, Wi-Fi-соединение и USB/Bluetooth-модем).
- Автоматическое ограничение пропускной способности соединений, которые не были созданы программой ExitLag. Если активировать данную функцию, тогда скорость соединения с интернетом для приложений, что не были оптимизированы ExitLag, будет ограничиваться с целью обеспечения максимальной скорости для интересующего пользователя приложения (игры, браузера, мессенджера и т.д.).
Отдельно отметим функционал ExitLag по оптимизации системных настроек, предназначенный для увеличения производительности игр:
- Автоматическое повышение приоритета игровых приложений.
- Автоматическое понижение приоритета ресурсоемких системных служб (отдельная функция).
- Отключение режима энергосбережения для Ethernet-интерфейса.
- Отключение системных игровых функций Game Bar и Game DVR.
- Отключение технологии Core Parking, которая приостанавливает работы ядер процессора для понижения энергопотребления.
- Деактивация системной функции обновления последней даты и времени доступа к файлам (NTFS Last Access).
- Отключение системной функции сбора и анализа данных о производительности приложений (Windows Performance Counters).
- Деактивация встроенного в Windows антивируса Windows Defender.
- Отключение технологии кэширования SuperFetch.
- Отключение службы поиска Windows — Windows Search.
- А также активация Ultimate Performance Power Plan — плана электропитания, специально созданного для увеличения производительности работы Windows в целом.
Каждая из перечисленных функций может быть активирована/деактивирована индивидуально.