ExitLag — программа для уменьшения пинга и лагов (задержек) в онлайн-играх, а также увеличения FPS в играх за счет оптимизации некоторых системных настроек. Это условно-бесплатное приложение (без оформления платной подписки программой можно пользоваться в течение 3-х дней).

ExitLag поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (64 бит). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа ExitLag?

Все любители онлайн-игр (в особенности многопользовательских) рано или поздно сталкиваются со сложностями, связанными с высоким пингов (т.е. высокой задержкой пересылки данных между компьютером и игровым сервером). От величины пинга зависит, принесет ли игра удовольствие и будет ли она играбельной вообще. Лаги — главный враг геймеров, особенно, если речь идет об играх, требующих высокой скорости реакции.

Иногда пинг в игре можно понизить, используя специальное программное обеспечение. ExitLag — одна из таких программ.

ExitLag — сетевая платформа, предназначенная для построения прямой связи между пользовательским компьютером и игровым сервером путем автоматического выбора наиболее короткого сетевого маршрута между ними (с наименьшим числом промежуточных переходов). В число возможностей ExitLag входит плавное переключение с одного маршрута на другой без заметных задержек в игре. Каждому отдельному пользователю программа подбирает индивидуальный маршрут, зависящий от местоположения компьютера геймера и сервера игры.

Кроме того, утилита ExitLag также позволяет несколько увеличить производительность запускаемых игр. В программе предусмотрен функционал для повышения FPS (кадров в секунду) в играх путем оптимизации настроек операционной системы.

Отметим, что программой ExitLag могут пользоваться не только геймеры, сталкивающиеся с высоким пингом в онлайн-играх. Хотя изначально утилита и служила только интересам игроков, со временем в ней появился функционал для уменьшения задержек и установки стабильного соединения в браузерах и различных популярных мессенджерах (Skype, Telegram, WhatsApp и др.).

Программа ExitLag: функции и особенности

Программа ExitLag обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:

Гарантия стабильного соединения. В программе ExitLag применяется уникальная технология Многопутевого Соединения, предполагающая обмен пакетами между компьютеров и удаленным сервером сразу по нескольким маршрутам. Если один из них перестанет работать или станет нестабильным, ExitLag автоматически переключится на другой маршрут, гарантируя стабильное соединение.

Автоматическая оптимизация соединения. Программа ExitLag, подобрав оптимальный маршрут соединения, на этом не останавливается. В режиме реального времени утилита постоянно тестирует альтернативные маршруты передачи трафика. Если вновь обнаруженный маршрут окажется более скоростным, программа автоматически переключится на него.

Мульти-интернет соединение. Еще одна функция, призванная обеспечить стабильное соединение между игроком и игровым сервером. Принцип ее работы заключается в автоматическом переключении с одного сетевого интерфейса, обеспечивающего доступ в интернет, на другой при сбоях связи. Для этого компьютер должен иметь выход в глобальную сеть, как минимум, через два физических сетевых интерфейса (например, Wi-Fi-соединение и USB/Bluetooth-модем).

Автоматическое ограничение пропускной способности соединений, которые не были созданы программой ExitLag. Если активировать данную функцию, тогда скорость соединения с интернетом для приложений, что не были оптимизированы ExitLag, будет ограничиваться с целью обеспечения максимальной скорости для интересующего пользователя приложения (игры, браузера, мессенджера и т.д.).

Отдельно отметим функционал ExitLag по оптимизации системных настроек, предназначенный для увеличения производительности игр:

Автоматическое повышение приоритета игровых приложений.

Автоматическое понижение приоритета ресурсоемких системных служб (отдельная функция).

Отключение режима энергосбережения для Ethernet-интерфейса.

Отключение системных игровых функций Game Bar и Game DVR.

Отключение технологии Core Parking, которая приостанавливает работы ядер процессора для понижения энергопотребления.

Деактивация системной функции обновления последней даты и времени доступа к файлам (NTFS Last Access).

Отключение системной функции сбора и анализа данных о производительности приложений (Windows Performance Counters).

Деактивация встроенного в Windows антивируса Windows Defender.

Отключение технологии кэширования SuperFetch.

Отключение службы поиска Windows — Windows Search.

А также активация Ultimate Performance Power Plan — плана электропитания, специально созданного для увеличения производительности работы Windows в целом.

Каждая из перечисленных функций может быть активирована/деактивирована индивидуально.