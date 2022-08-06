Программа cFosSpeed предназначена для управления сетевыми подключениями на компьютерах под управлением Windows с целью оптимизации и ускорения работы веб-приложений путем приоритизации (шейпинга) трафика. Другими словами, cFosSpeed позволяет пользователю установить приоритет потребления трафика для любых запущенных на компьютере программ/процессов.

Как пользоваться cFosSpeed?

В основе работы программы cFosSpeed лежит шейпинг — ограничение скорости передачи трафика (или ограничение пропускной способности канала связи). Принцип работы cFosSpeed следующий:

Приложение непрерывно анализирует входящие/исходящие сетевые пакеты, распределяя их на несколько очередей по классу трафика. Операция распределения трафика производится в соответствии с пользовательскими правилами фильтрации. К примеру, трафик может быть классифицирован по номеру использующегося TCP/UDP-порта, DSCP-меткам, имени процесса программы, использующей сетевое соединение.

На следующем этапе программа cFosSpeed устанавливает приоритетность трафика, что также выполняется согласно пользовательским настройкам. Теперь, вместо того, чтобы сетевые пакеты отправлялись по своим адресам немедленно (как это происходит по умолчанию), они распределяются по очередям. Пакеты, имеющие высший приоритет, отправляется первыми, а те, что имеют приоритет ниже, задерживаются в ожидании отправки.

Программа cFosSpeed позволяет повысить скорость работы выбранных пользователем сетевых приложений в условиях высокой нагрузки на общий канал связи. К примеру, при осуществлении скачивания больших файлов на максимальной скорости cFosSpeed может обеспечить плавную беспрерывную работу мессенджеров при осуществлении звонков или онлайн-игр. В данном случае cFosSpeed может понизить приоритет потребления трафика менеджером загрузок, при этом приоритет мессенджера или онлайн-игры будет повышен, что обеспечит к ним непрерывный поток трафика. Естественно, скорость закачки файла будет понижена, но она автоматически возрастет при завершении работы приложения с высоким приоритетом.

Особенности cFosSpeed

Одна из особенностей программы cFosSpeed состоит в том, что управление ею осуществляется через веб-интерфейс. Если, к примеру, кликнуть по пункту «Опции» (все пункты меню вызываются путем клика по значку в трее), в браузере откроется ссылка «http://localhost:1487» (номер порта зависит от настроек), где будут приведены все доступные настраиваемые параметры работы программы.

Программа cFosSpeed имеет достаточно широкие функциональные возможности:

Индивидуальная приоритизация трафика для любых имеющихся на компьютере подключений и физических адаптеров с возможностью ручной установки ограничений по входящей и исходящей скорости.

Приоритизация трафика на основе широкого спектра сетевых протоколов, включая DNS, FTP, NTP, SSH, SSL, RPC, TELNET, TEREDO, HTTP, POP3/SMTP, SIP, IRC, RTMP, RTSP и другие.

Наличие сетевого экрана (Firewall), что позволяет использовать cFosSpeed для отслеживания/блокировки/подсчета и выполнения других действий над определенными видами трафика, поступающего с конкретных IP-адресов, MAC-адресов, сетевых портов и т.д.

Наличие готовых расширяемых списков с сетевыми программами, играми, мессенджерами, мультимедиа-проигрывателями и т.д. позволяют пользователю одним кликом выбрать нужное приложение для установки его приоритета.

И множество других возможностей.

Программа cFosSpeed — платная с возможностью бесплатного 30-дневного использования. Приложение работает на ПК с Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Полная поддержка русского языка.