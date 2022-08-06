Mudfish — программа для уменьшения задержек в онлайн-играх, а также ускорения соединения между компьютером пользователя и некоторыми популярными сайтами путем переброски трафика через VPN-серверы ретрансляции.

Программа Mudfish может быть установлена на компьютер под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Для управления утилитой используется браузер (веб-интерфейс переведен на русский язык).

Также приложение Mudfish можно установить на Android и iOS.

Зачем нужна программа Mudfish?

Основная задача программы Mudfish — ускорение интернет-соединения между компьютером пользователя и выбранным им удаленным сервером. В основном утилита используется геймерами для снижения пинга (RTT, времени приема-передачи) в онлайн-играх. Для этого весь пользовательский трафик пересылается через VPN-серверы ретрансляции по наименее короткому маршруту между компьютером и целевым сетевым ресурсом. Кроме того, Mudfish использует различные алгоритмы WAN-оптимизации, призванные, в конечном итоге, увеличить скорость передачи трафика и обеспечить стабильное соединение между сообщающимися сетевыми узлами.

Помимо снижения задержки в онлайн-играх, программа Mudfish также может использоваться для ускорения доступа к различным сайтам и увеличения качества соединения при общении через популярные мессенджеры.

Стоит иметь в виду, что Mudfish поддерживает ограниченное число сетевых ресурсов, с которыми программа позволяет установить стабильное соединение. Больше всего в этом списке онлайн-игр — около 1000, сайтов и сетевых настольных приложений — лишь несколько десятков. Перечень поддерживаемых сетевых ресурсов постоянно расширяется.

Программа Mudfish: функции и особенности

Утилита Mudfish обладает следующими особенностями и функционалом:

Возможность использования, как платных, так и бесплатных общественных VPN-серверов ретрансляции сетевого трафика. Последние не могут гарантировать высокой скорости соединения, т.к. она зависит от текущей нагрузки на серверы (чем больше пользователей в сети, тем меньше скорости для каждого из них).

Большой выбор серверов ретрансляции, расположенных в различных странах.

Функция Server Chain. При активации передача трафика будет осуществляться через два сервера ретрансляции. После того, как настройка завершена, выбранный сервер ретрансляции не изменится.

Многолучевой режим работы (Multi Path). Обеспечивает стабильную непрерывную связь между компьютером и сервером ретрансляции путем установки с ним нескольких параллельных соединений. Количество последних можно задать вручную (по умолчанию — 3). Чем больше соединений, тем выше расход трафика, но меньше вероятности потери связи с VPN-сервером и, как следствие, с целевым сетевым узлом. В режиме Multi Path трафик также проходит через два сервера ретрансляции, но, отличие от функции Server Chain, первый выбирается программой автоматически — в зависимости от состояния связи.

Режим работы Full VPN. При активации данной функции весь трафик компьютера будет перенаправляться на один из платных серверов ретрансляции Mudfish или один из общественных бесплатных серверов. Режим работы Full VPN также позволяет обходить блокировки и пользоваться сетевыми ресурсами анонимно.

Режим FastConnect. При активации программа Mudfish будет использовать для обработки трафика прокси вместо маршрутизации.

Режим WFP. Активирует системную функцию Windows Filtering Platform (WFP) Windows, если это возможно, чтобы позволяет настроить работу на основе процессов, а не на основе таблиц маршрутизации.

Функция принудительного ограничения скорости передачи по сети.

Возможность выбора протокола для связи с сервером ретрансляции (TCP или UDP), ручной настройки величины MTU (максимальной единицы передачи), метода тестирования времени приема-передачи RTT (ICMP, TCP или UDP) и других параметров для продвинутых пользователей.

В качестве приятного бонуса в Mudfish предусмотрен встроенный менеджер запущенных процессов, управление которым также осуществляется через веб-интерфейс. С его помощью процессы можно отсортировать по объему занимаемой памяти и принудительно завершить работу любого из них.