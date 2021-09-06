Фотограмметрия и фотограмметрические программы

Фотограмметрия — дисциплина в научно-технической области, суть которой заключается в обработке изображений и определении на их основе различных характеристик объекта: размера, форм, положения и др. Простыми словами — это создание трехмерной модели объекта с помощью его фотографий, сделанных под разным углом.

В фотограмметрии выделяют два основных направления. Первое — решение прикладных задач в различных сферах (архитектура, медицина, строительство и т.п.). Второе — создание планов космических объектов (в том числе Земли) и карт. Обработка изображений осуществляется с помощью специального программного обеспечения. Ниже представлены как платные профессиональные инструменты, так и бесплатные фотограмметрические программы.

RealityCapture RealityCapture отличается высокой скоростью обработки данных по сравнению с программами-аналогами, причем это никак не сказывается на точности и качестве результата. ПО может комфортно работать на компьютерах и ноутбуках со средними техническими параметрами. Это особенно удобно, благодаря возможности проверять пригодность фото непосредственно на месте съемки. Например, 400 фото на стандартном ноутбуке обрабатываются за 10 минут. 1 Программа анализирует обычные фотографии и данные, полученные путем лазерного сканирования. Применима для различных областей: создания двухмерных и трехмерных карт, моделей, 3D-печати и др. Чтобы протестировать возможности Reality Capture бесплатно, можно скачать и установить демо-версию. Полный функционал доступен после покупки лицензии (подписка или разовый платеж). Плюсы: быстрая обработка данных;

универсальный инструментарий для различных сфер деятельности;

удобный интерфейс;

небольшая нагрузка на ПК. Минусы: высокая стоимость полной лицензии.

нет русского языка.

Agisoft Metashape Agisoft Metashape — одна из самых распространенных фотограмметрических программ. Ее главное предназначение — воссоздание текстурированной трехмерной модели объекта. Процесс работы включает несколько этапов, на протяжении которых ПО анализирует положение камер, производит построение облака точек, создает модель объекта и накладывает на нее финальные текстуры. Нагрузка на ПК зависит от количества обрабатываемых изображений. Например, для обработки 100 снимков среднего качества необходимо от 3 до 9 Гб оперативной памяти. Agisoft Metashape распространяется в нескольких платных версиях, разница между которыми заключается в функционале. Чтобы построить модель большого масштаба, вам понадобится профессиональная версия. Плюсы: удобный интерфейс;

подробные обучающие мануалы на русском языке;

неограниченное количество фото;

активное сообщество;

русскоязычный интерфейс. Минусы: длительное время обработки большого объема данных;

нагружает ПК.

COLMAP COLMAP — бесплатная программа для фотограмметрии . Она позволяет работать в удобном для пользователя режиме — с традиционным графическим интерфейсом или из командной строки. Возможно создание трехмерных моделей на основе обычных фото либо сделанных при помощи стереокамеры с несколькими объективами. ПО содержит огромное количество дополнений и плагинов, поскольку имеет открытый код. Доступна функция экспорта 3D-поверхности, но стоит учитывать, что алгоритмы COLMAP могут работать лишь с плотным облаком точек. Также для повышения качества трехмерных моделей вам потребуются сторонние инструменты. Плюсы: полностью бесплатная;

открытый исходный код;

множество обучающих материалов;

большая коллекция бесплатных плагинов и дополнений;

гибкие настройки, в том числе для профессионального уровня. Минусы: нет русского языка;

необходимость стороннего ПО для некоторых процессов.

Meshroom Фотограмметрическую программу Meshroom можно скачать бесплатно для Windows. Еще одно ПО с открытым кодом. Но характерным отличием Мешрум является объединение большого количества модулей для создания 3D-модели, в отличие от других инструментов, в которых эти модули нужно активировать и настраивать. С программой несложно будет разобраться даже новичку. Тем не менее, она обладает всем необходимым функционалом. Любой параметр можно настроить для получения оптимального результата. Преимуществом программы также является предустановленный плагин для экспорта трехмерных моделей и дальнейшей их обработки в Maya. Плюсы: полностью бесплатная;

простая в освоении;

удобный интерфейс;

большой выбор бесплатных плагинов;

подходит для новичков и профессионалов. Минусы: нет русского языка;

невысокая производительность.