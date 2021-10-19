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Meshroom

Meshroom

Программа для фотограмметрии с открытым исходным кодом

2,2 (17)
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Актуальная версия 2025.1.0
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История изменений

Версия 2025.1.0

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Фотограмметрия и фотограмметрические программы
Фотограмметрия и фотограмметрические программы

Оценки программы

2,2

17 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Meshroom

1 отзыв

Роман

Не хочет грузить мои фотки, сделанные iPhone 11PRO. Фотки вполне мне кажется качественные.....