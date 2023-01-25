RealityCapture — программа для фотограмметрии (построения 3D-моделей объектов на основе фотографий и/или массива данных, полученных в ходе лазерного 3D-сканирования). Это условно-бесплатная платная программа (бесплатная версия имеет функциональные ограничения). Приложение подходит для использования на компьютерах под управлением Windows 7, 8, 8,1, 10 и 11 (поддерживаются только 64-битные системы). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа RealityCapture?

Основное предназначение программы RealityCapture — создания высококачественных 3D-моделей, ортофотопланов и карт высот на основе предоставленных пользователям упорядоченных (последовательно созданные снимки объекта со всех сторон) и неупорядоченных фотографий целевого объекта или их сканов (облака точек), выполненных при помощи лазерных 3D-сканеров. В приложении также предусмотрен функционал для постобратки сгенерированных 3D-моделей и их построения в режиме реального времени на основе облаков точек, получаемых напрямую с 3D-сканеров.

Программа RealityCapture может использоваться в самых разных областях, например::

Для решения задач в области аэрофотосъемки и картографировании с целью создания геопривязанных ортофотопланов и 3D-моделей рельефов со всеми сооружениями на местности.

Для построения 3D-моделей архитектурных сооружений и объектов культурного наследия. Благодаря возможности объединения разных типов исходных данных — фотографий и облака точек (причем разного формата) — программа RealityCapture способна создавать высокоточную трехмерную копию подобных объектов с автоматическим наложением на них текстуры.

Для разработки компьютерных игр, фильмов, анимации, VR/AR-клипов, в которых предполагается использование 3D-объектов. Создаваемые при помощи RealityCapture трехмерные модели можно экспортировать в самые разные форматы для последующей их обработки в любых современных 3D-редакторах.

Для подготовки материалов с целью последующей распечатки на 3D-принтерах. В программе даже предусмотрен специальный функционал, позволяющий создавать трехмерные копии людей в полный рост.

Функции программы RealityCapture

Не смотра на свой малый размер (чуть более 100 Мб после установки), RealityCapture имеет довольно широкий спектр функциональных возможностей, куда относятся:

Геопривязка объектов к местности на основе логов полета дронов и извлекаемых из фотоснимков метаданных EXIF GPS.

Обработка кодированных меток.

Построение карт для наглядного отображения геопривязанных данных.

Автоматическое распределение фотографий по заданным контрольным точкам.

Инструменты для измерения длин, объемов и площадей.

Построение 3D-моделей путем комбинирования обычных фотографий, фотоснимков с дронов и полученных с 3D-сканеров облаков точек.

Построение трехмерных моделей в режиме реального времени прямо во время выполнения видеосъемки объектов.

Наличие функций для постобработки готовых 3D-моделей: удаление ненужных частей, уменьшение количества полигонов и ретопология моделей, «запекание» текстур, карт нормалей и смещения, раскраска и текстурирование, и другие функции.

Перепроецирование текстур с хай-поли на лоу-поли модель.

Автоматическая генерация цифровых моделей поверхностей (DSM) и местностей (DTM).

Возможность управления программой через командную строку, в т.ч. путем предварительно созданных последовательностей скриптов.

Импорт 3D-моделей, созданных в сторонних программах, в проект RealityCapture с целью их изучения и/или объединения с существующими моделями.

Импорт пользовательских сеток и UV-карт.

Экспорт 3D-моделей во множество популярных форматов, включая OBJ, FBX, PLY и ABC.

Бесплатная версия программы RealityCapture может использоваться для построения трехмерных моделей, как на основе фотографий, так и на основе данных с 3D-сканеров (в т.ч. с возможностью их комбинации), а также для просмотра поддерживаемых форматов 3D-файлов. Но экспорт готовых 3D-моделей невозможен до приобретения лицензии. Однако вместо покупки полнофункциональной версии пользователь может приобретать «кредиты» (стоимость начинается от $10 за 3500 кредитов), которые затем можно расходовать на экспорт моделей.