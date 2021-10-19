SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Agisoft Metashape

Agisoft Metashape

Программа для фотограмметрии

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Актуальная версия 1.7.4
Скачать 241 MB
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История изменений

Версия 1.7.4

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