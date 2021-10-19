Agisoft Metashape — программа для фотограмметрии, способная в автоматическом режиме строить виртуальные 3D-модели реальных объектов на основе их фотографий. Это платное программное обеспечение. Доступная для бесплатного использования демо-версия имеет функциональные ограничения. Программа Agisoft Metashape подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1, 10, 11 (64 бит).

Существует две редакции приложения – Standard и расширенная – Professional.

Зачем нужна программа Agisoft Metashape?

Программа Agisoft Metashape используется для построения трехмерных моделей реально существующих объектов на основе фотографий, отснятых на любую цифровую камеру или на смартфон. При помощи данного приложения также осуществляется 3D-моделирование персонажей для компьютерных игр или 3D-анимации, чем обусловлена, в т.ч., и поддержка импорта в проект облаков точек — файлов определенного формата, полученных с трехмерных лазерных сканеров. В список возможностей программы также входит ее способность производить измерения длин и расчета площадей и объемов моделей.

Таким образом, Agisoft Metashape может применяться в самых разных областях — архитектура и строительство, картография (построение ортофотоплана), археология (3D-копирование и восстановление археологических находок), трехмерное моделирование и т.д. Программа позволяет экспортировать проекты в различных 3D-форматах, что позволяет в дальнейшем использовать полученные файлы для дальнейшей обработки 3D-редакторах, для распечатки на 3D-принтерах и в других целях.

Как пользоваться программой Agisoft Metashape?

По большому счету, программа Agisoft Metashape работает полностью в автоматическом режиме, если не считать процесс импорта фотографий и/или файлов с облаками точек и задание первоначальных параметров построения 3D-модели. В большинстве случаев работа с проектом осуществляется в четыре этапа:

Определение внешнего и внутреннего ориентирования фотокамер. На этом этапе программа находит общие точки на импортированных фотографиях, что необходимо для определения таких параметров камеры, как ее положение и ориентацию в пространстве, а также внутреннюю геометрию (фокусное расстояние, дисторсия и т.д.). Собранные о камерах данные используются на дальнейших этапах работы с проектом. Однако здесь же Agisoft Metashape также осуществляет генерацию разреженного облака точек, которое может быть экспортировано в файл для использования во внешних 3D-редакторах. Но при необходимости разреженное облако может быть использовано для построения трехмерной поверхности (менее точного), минуя следующий этап. На основе полученных о камере данных Agisoft Metashape генерирует плотное облако точек. Пользователь может отредактировать или классифицировать его, используя соответствующие инструменты, или сразу перейти к следующему этапу. На основе полученного разреженного или плотного облака точек программа осуществляет построение трехмерной поверхности — полигональной модели и/или карты высот. Касательно карт высот, пользователю на выбор доступно один из трех вариантов проекции для их построения — географическую, цилиндрическую или проекцию на плоскость. Если же на предыдущем этапе производилась классификация точек облака, то карта высот может быть построена для них индивидуально. Последний этап — текстурирование полигональной модели (если таковая была построена) и построение ортофотоплана, который может быть спроецирован либо на полигональную модель, либо на карту высот. В программе Agisoft Metashape имеется ряд специализированных инструментов для работы с текстурами и их проецирования.

Функции программы Agisoft Metashape

Вот неполный список функциональных возможностей Agisoft Metashape:

Выполнение фотограмметрической триангуляции с возможностью обработки данных в одном проекте, полученных с нескольких камер, а также с использованием сканированных изображений с нанесенными на них метками координат.

Построение цифровых моделей местности и/или рельефа с возможностью географической привязки (метаданные EXIF, журналы полета дрона или опорных точек) и настройки вертикальных датумов.

Построение ортофотоплана с географической привязкой в формате GeoTIFF (для программ ГИС) и KML (для Google Earth) с возможностью применения фильтра шумов для устранения «артефактов», образовавшихся в результате смешения объекта относительно фотокамеры.

Интеграция данных с наземного лазерного сканирования: возможность совмещения облака точек 3D-сканеров и рассчитанных методами фотограмметрии карт глубин, поддержка маркеров с автообнаружением марок для выравнивания данных с 3D-сканеров вручную, возможность применения масок для исключения ненужных областей.

Наличие встроенных инструментов для измерения расстояний, объемов и площадей объектов.

Поддержка различных сценариев съемки для построения и текстурирования 3D-моделей с поддержкой HDR и многофайловых форматов данных, что обеспечивает создание фотореалистичных текстур.

Выполнение 4D-моделирования динамических сцен, в т.ч., и благодаря возможности обработки данных с многокамерных систем, используемых в студиях разработки компьютерных игр, 3D-анимации и эффектов.

Наличие API для Python и Java, благодаря чему пользователь сможет автоматизировать и тонко настроить ряд выполняемых программой операций или даже добавить в графический интерфейс Agisoft Metashape собственные функциональные визуальные компоненты.

Все это — далеко не полный перечень возможностей программы Agisoft Metashape.