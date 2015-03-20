В данном списке представлены программы для замены PROMT Professional. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PROMT Professional, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PROMT Professional.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PROMT Professional, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены PROMT Professional. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PROMT Professional, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 6.10.0
Программа-переводчик для Windows
Версия 2.2.0
Программа для машинного перевода текстов и текстовых документов
Версия 5.2.0
Программа для перевода текстов
Версия 8.1.3
Контекстный англо-русско-английский словарь.
Версия 1.0
Перевод на профессиональном уровне