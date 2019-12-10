SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Task Killer

В данном списке представлены программы для замены Task Killer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Task Killer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

SuperF4
SuperF4

Версия 1.4

Программа для принудительного завершения работы процессов

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (12)