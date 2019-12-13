Зависла программа — что делать и как ее закрыть?

Зависание программ — обычное явление для любых вычислительных машин под управлением любых ОС, будь это смартфон, настольный ПК или сверхмощный серверный компьютер. Нас интересует ситуация с зависанием приложений в операционных системах Windows.

Стандартный способ закрытия зависших программ В любых операционных системах предусмотрен программный компонент, отвечающий за отображения списка запущенных процессов. Одна из многочисленных его функций — принудительное завершение работы приложений. В ОС Windows за это отвечает системная программа "Диспетчер задач". С ее помощью довольно просто принудительно завершить работу любого (почти) процесса: Для вызова "Диспетчера задач" нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш "Ctrl + Shift + Esc" или "Ctrl + Alt + Delete". Также его можно запустить из контекстного меню, вызываемого правым кликом по пустой области Панели задач. Возможны два варианта отображения "Диспетчера задач". Первый — краткий — имеет следующий вид: В этом случае "Диспетчер задач" отображает только те приложения, которые имеют видимые окна. Выделите нужную программу, затем нажмите кнопку "Снять задачу".

Если в списке не отображено зависшее приложение, кликните по элементу "Подробнее" в левом нижнем углу. Теперь "Диспетчер задач" отобразит все запущенные в данный момент процессы. Вам останется найти тот, что завис. Проще всего это сделать, кликнув по элементу "Состояние" в верхней части окна. Напротив названия зависшего приложение будет стоять метка "Не отвечает". Выделяем процесс мышкой, затем жмем клавишу "Delete" или кнопку "Снять задачу" в правом нижнем углу. К сожалению, стандартный менеджер процессов Windows не всегда справляется со своей задачей. При попытке завершения работы зависшего (или даже не зависшего) процесса на экране может отобразиться какая-нибудь ошибка либо вообще ничего не произойти (программа как отображалась в списке "Диспетчера задач", так и продолжает в нем отображаться). В таких случаях можно воспользоваться командной строкой либо прибегнуть к помощи сторонних утилит. Начнем с первого способа.

Закрытие зависшей программы через командную строку Из командной строки (консоли) Windows можно выполнять множество различных задач на компьютере, включая принудительное завершение работы любых процессов. Для нашего конкретного случая командную строку следует запустить от имени администратора, иначе закрыть зависшее приложение не выйдет (консоль отобразит ошибку). Если у вас установлена операционная система Windows 8, 8.1 или 10: кликните правой кнопкой мыши по значку "Пуск" в левом нижнем углу экрана, затем выберите в открывшемся контекстном меню пункт "Командная строка (администратор)". Если у вас установлена операционная система Windows 7: в поисковой строке меню "Пуск" наберите cmd или командная строка, кликните правой кнопкой мыши по значку найденного приложения и выберите пункт "Запуск от имени администратора". Универсальный способ: откройте системный локальный диск (куда установлена система Windows), в нем перейдите в папку "Windows", затем в папку "System32". Найдите среди множества файлов программу с названием "cmd" или "exe" (одно и то же), кликните по значку правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт "Запуск от имени администратора". Любое из действий приведет к запуску командной строки, которая имеет следующий вид: Все дальнейшие действия выполняем в командной строке: Наберите в консоли команду tasklist и нажмите клавишу "Enter". В окне командной строки отобразятся все запущенные процессы. Для удобства их просмотра можно растянуть окно по вертикали. Для чего нам нужен этот список? Обратите внимание на колонку "PID". В ней указаны уникальные идентификационные номера запущенных процессов. Найдите в левой колонке "Имя образа" зависшую программу и определите, какой ей присвоен идентификационный номер.

Для примера завершим работу программы Microsoft В нашем случае ей присвоен номер (PID) 2640. Теперь остается выполнить команду, предназначенную для принудительного завершения работы процесса — taskkill. Зная PID процесса, это сделать несложно. Для этого вводим команду в консоль следующим образом (после — нажимаем клавишу ввода): taskkill /pid 2640 При успешном выполнении команды в консоли отобразится соответствующее сообщение:

Закрытие зависших программ через командную строку в автоматическом режиме Данный способ позволяет парой кликов мышью завершить работу вообще всех программ, имеющих в "Диспетчере задач" статус "Не отвечает". Заключается он в создании специального ярлыка на рабочем столе, который, по сути, запускает консоль Windows, отправляя ему команду на снятие подвисших задач. Создать такой ярлык несложно: Кликните правой кнопкой мыши по пустой области рабочего стола (можно также в какой-нибудь папке), выберите в контекстном меню пункт "Создать", затем "Ярлык". Откроется мастер создания ярлыков. В поле "Укажите расположение объекта" скопируйте следующую строку (кавычки обязательны): taskkill.exe /f /fi "status eq not responding" Кликните "Далее", затем введите любое имя для созданного ярлыка и нажмите "Готово". Теперь на рабочем столе (или в папке) появится ярлык с заданным ранее именем. Вам останется кликнуть по нему два раза мышью, чтобы закрыть любое зависшее приложение. Если у вас Windows 7 или выше, рекомендуем запускать этот ярлык от имени администратора. Чтобы не делать это вручную каждый раз, немного поменяем настройки запуска этого ярлыка: Кликните по ярлыку правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства". Во вкладке "Ярлык" кликните по кнопке "Дополнительно". Откроется небольшое окошко, в котором нужно установить флажок напротив элемента "Запуск от имени администратора", затем нажать "ОК". На этом все.

Программы для закрытия зависших процессов Существует ряд утилит, созданных специально для принудительного завершения работы зависших процессов. Рассмотрим несколько наиболее популярных.

SuperF4 Бесплатная программа Бесплатная утилита SuperF4 позволяет нажатием комбинации клавиш "Ctrl + Alt + F4" завершить работу любой программы, находящейся на переднем плане (т.е. в фокусе). Само приложение не имеет каких-либо видимых окон — только значок в трее, при помощи которого утилитой можно управлять при помощи мыши. Также у программы SuperF4 имеется альтернативный режим работы. Если выбрать из контекстного меню, вызываемого правым кликом по значку в трее (показано на скриншоте выше), пункт "xkill" либо нажать комбинацию клавиш "Win + F4", курсор мыши примет следующий вид: Теперь останется навести курсор на любое открытое окно и кликнуть по нему левой кнопкой мыши. Программа автоматически обнаружит процесс, которому принадлежит окно (даже если тот зависло), и принудительно завершит его работу.

ProcessKO Бесплатная программа ProcessKO — это уже более продвинутый "киллер" запущенных процессов. Программа распространяется абсолютно бесплатно, поддерживает русский язык (т.е. в данном случае предусмотрен пользовательский интерфейс). Утилита ProcessKO имеет несколько функций, хотя все они только и делают, что завершают работу запущенных программ. Наиболее интересная нам функция — моментальное снятие задачи — запускается из выпадающего меню "Момент К.О.". Вернее, при клике по этому меню на экране отображается список запущенных процессов — остается выбрать любой из них, и программа ProcessKO тут же завершит его работу. Отметим, что утилита ProcessKO способна завершать работу системных служб. Примерно так будет выглядеть список запущенных системных процессов, если в меню "Момент К.О." раскрыть подменю "System32": Если вам часто приходится сталкиваться с зависанием каких-либо определенных программ, их можно добавить в список "Избранных". Программа ProcessKO сохранит название этого процесса и в будущем предоставит быстрый доступ к нему. Для этого раскройте меню "Избранное", а в нем — подменю "Добавить", затем выберите нужный процесс (можно и системную службу). Кстати, вы можете добавить программу в список избранных, указав путь к исполняемому EXE-файлу (подменю "Из файла"). Еще одна интересная функция — завершение работы процесса по таймеру. Но срабатывает она не один раз, а бесконечно. Т.е. по истечению указанного времени таймер сбрасывается до исходного состояния, вновь начинается отсчет, и выбранный процесс (или несколько) снова завершается (если к тому моменту был запущен повторно): Вызываем меню "Таймер КО" и выбираем процесс. Устанавливаем время срабатывания таймера. Ну и последнее — как и в случае с предыдущей программой, ProcessKO умеет завершать работу программы по открытому и находящемуся в фокусе окну. Для этого также служит комбинация клавиш "Ctrl + Alt + F4". А если выполнить комбинацию "Ctrl + Alt + F5", то программа будет перезапущена.

Task Killer Бесплатная программа ( скачать можно здесь ) По названию понятно, что основная функция этой утилиты — "убийство" задач (программ/процессов). Приложение Task Killer полностью бесплатное, имеет простой пользовательский интерфейс (и тот — лишь для настройки), поддерживает русский язык. Скажем сразу, Task Killer больше подходит для управления запущенными службами, однако в нем присутствует функция завершения работы программ с видимыми окнами и связанными с ними процессов (т.е. если программа, окно которой отображено на экране, запустила другую программу — Task Killer "узнает" об этом). Так, чтобы закрыть зависшую программу, нужно выполнить 2 простых шага: Кликнуть левой кнопкой мыши по значку Task Killer в системном трее. Выбрать из представленного списка программу, работу которой следует завершить. Если нужная программа не отразилась в списке, попробуйте найти ее в меню "Окна". Если же требуется остановить или, наоборот, запустить остановленную в данный момент службу, откройте меню "Службы". Правда, список служб перекрывает весь экран и даже может не вместиться в него (зависит от разрешения экрана) — это неудобно. Есть у программы Task Killer одна удобная функция — возможность отображения на экране рядом с курсором мыши (поверх всех окон) всплывающего меню (то, что отображается при клике по значку в трее), списка открытых окон, программ или служб. Любое из перечисленного вызывается путем нажатия горячих клавиш. По умолчанию они не заданы. Нужно войти в настройки программы (кликните по значку в трее правой кнопкой мыши и выберите пункт "Настройки"), затем открыть вкладку "Горячие клавиши" и задать нужную комбинацию. Теперь после выполнения заданной комбинации на экране будет отображаться тот или иной объект.