Task Killer — программа для принудительного завершения работы запущенных процессов и служб. Утилита распространяется абсолютно бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10, поддерживает русский язык.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА TASK KILLER?

По большому счету, утилита Task Killer имеет всего одну единственную функцию — принудительное завершение работы выбранного пользователем процесса или службы. Также с ее помощью можно принудительно закрывать программы, имеющие видимые окна.

Программа Task Killer не имеет пользовательского интерфейса (если не считать окно с настройками). Вместо него пользователь работает со значком, помещенным в системный трей. Кликом левой кнопки мыши вызывается основное рабочее меню утилиты, в котором отображается список 10 процессов, потребляющих наибольший объем оперативной памяти. При клике по любому из них — программа завершает работу выбранного процесса.

Также в контекстном меню утилиты можно просмотреть, а затем и завершить работу любого приложения, имеющего открытые окна, а также приостановить выполнение системной службы (либо запустить службу, если она отключена).

ФУНКЦИИ TASK KILLER

Среди дополнительных функций наиболее полезной является возможность отображения всплывающего меню не при клике по иконке в трее, а при нажатии определенной комбинации клавиш (задаются пользователем в настройках). Это полезно в ситуациях, когда вследствие программного сбоя или действия вредоносных программ системный файловый менеджер «Проводник» перестает нормально функционировать. Нажатие горячих клавиш отобразит описанное выше выпадающее меню под курсором мыши, и пользователь сможет завершить работу того или иного процесса или службы Windows.

На горячие клавиши можно также "повесить" отображение отдельных всплывающих меню для просмотра и завершения работы процессов, открытых окон, остановки/запуска служб.

Также имеется возможность создания списка процессов и/или служб, которые утилита Task Killer будет игнорировать. Сделано это для того, чтобы случайно не завершить работу нужной программы. Впрочем, перед снятием выполняющейся задачи или приостановке службы программа запрашивает разрешение (но это можно отключить в настройках).