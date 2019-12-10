SuperF4 — небольшая утилита для быстрого завершения работы запущенных на компьютере процессов. Программа распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит), русский язык не поддерживается. Существуют портативные версии утилиты SuperF4 — отдельно для 32-х и 64-разрядных систем (обе версии представлены для скачивания на данной странице).

Зачем нужна программа SuperF4?

По большому счету утилита SuperF4 имеет всего одну единственную функцию — завершение работы (снятие задачи) любой программы, имеющей видимые окна. Утилита дополняет стандартную функцию Windows закрытия окон (нажатие клавиш «Alt+F4»), выполняя ровно ту же операцию, но при использовании комбинации «Ctrl+Alt + F4».

Использование утилиты SuperF4 позволит завершать работу тех программ, с которыми у Windows "возникают сложности" (при нажатии Alt+F4 окно/программа по-прежнему остается открытой или попросту зависает в памяти).

Кроме того, утилита SuperF4 предоставляет возможность закрытия открытых окон/приложений путем клика по ней мышью. Данная функция (в программе именуется как «xkill») запускается при нажатии горячих клавиш «Win + F4». При этом курсор мыши приобретает характерный значок (с изображением черепа). Его останется навести на любое открытое окно и кликнуть правой кнопкой мыши.

Закрытие приложений с защитой от кейлоггеров

Некоторые программы (как правило, игры) имеют встроенную защиту от действий кейлоггеров — как вирусов, так и автокликеров (зачастую используются в играх в целях упрощения игрового процесса). Подобные приложения невозможно закрыть, используя горячие клавиши, т.к. они блокируются. Утилита SuperF4 позволяет обойти данную блокировку, если задействовать в настройках соответствующую опцию.

При включении этой функции (Timer Check) комбинацию клавиш «Ctrl+Alt + F4» следует удерживать несколько секунд. Программа самостоятельно определит факт удержания пользователем данных клавиш, а затем завершит работу активного приложения.

Защита процессов от случайного закрытия

В прилагаемом к программе INI-файле имеется возможность создания списка программ, которые будут защищены от случайного закрытия (по умолчанию в него входит программа «Проводник», а именно — процесс «explorer.exe»).