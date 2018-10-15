PowerStrip — профессиональный инструмент для управления видеокартой. Программа позволяет гибко настраивать параметры изображения и производительности.
С помощью PowerStrip можно регулировать цветовой режим, разрешение и частоту обновления экрана. Утилита позволяет настроить не менее 500 различных параметров производительности видеокарты и дисплея.
PowerStrip позволяет увеличить производительность видеочипа не менее чем на 20%. Разгон возможен как через видеодрайвер, так и напрямую. Однако, разгон видеокарты вы осуществляете на свой страх и риск. Любые, связанные с этим последствия, в том числе выход из строя компьютера, вы должны быть готовы нести сами. Авторы программы не отвечают за сделанные с ее помощью изменения на вашем ПК.
Утилита работает на всех компьютерах с современной версией Windows, включая устаревшие версии ОС, например Windows NT и 9X. PowerStrip успешно работает как в 32-битных, так и в 64-битных системах. Программа относится к числу условно-бесплатных. Если вы используете ПО лишь в течение 30 дней, вносить оплату не нужно. Однако, по истечению пробного периода придется заплатить ок. $30. Программа полностью русифицирована и содержит инструкции для новичков, которые помогают разобраться в ее работе.
Преимущества PowerStrip:
- Автоматическое определение текущего «железа».
- Вспомогательные инструкции для новичков, запускающиеся во время старта программы.
- Возможность получить от своей видеокарты больше мощности.
- Продвинутая цветовая настройка подключенных мониторов.
- Управление режимами работы шины AGP.
Недостатки PowerStrip:
- Высокая стоимость в сравнении с конкурентами.
- В случае неправильного использования существует вероятность выхода компьютера из строя.