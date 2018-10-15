PowerStrip — профессиональный инструмент для управления видеокартой. Программа позволяет гибко настраивать параметры изображения и производительности.

С помощью PowerStrip можно регулировать цветовой режим, разрешение и частоту обновления экрана. Утилита позволяет настроить не менее 500 различных параметров производительности видеокарты и дисплея.

PowerStrip позволяет увеличить производительность видеочипа не менее чем на 20%. Разгон возможен как через видеодрайвер, так и напрямую. Однако, разгон видеокарты вы осуществляете на свой страх и риск. Любые, связанные с этим последствия, в том числе выход из строя компьютера, вы должны быть готовы нести сами. Авторы программы не отвечают за сделанные с ее помощью изменения на вашем ПК.

Утилита работает на всех компьютерах с современной версией Windows, включая устаревшие версии ОС, например Windows NT и 9X. PowerStrip успешно работает как в 32-битных, так и в 64-битных системах. Программа относится к числу условно-бесплатных. Если вы используете ПО лишь в течение 30 дней, вносить оплату не нужно. Однако, по истечению пробного периода придется заплатить ок. $30. Программа полностью русифицирована и содержит инструкции для новичков, которые помогают разобраться в ее работе.

Преимущества PowerStrip:

Автоматическое определение текущего «железа».

Вспомогательные инструкции для новичков, запускающиеся во время старта программы.

Возможность получить от своей видеокарты больше мощности.

Продвинутая цветовая настройка подключенных мониторов.

Управление режимами работы шины AGP. Недостатки PowerStrip: