SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PowerStrip

В данном списке представлены программы для замены PowerStrip. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PowerStrip, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
MSI Gaming APP
MSI Gaming APP

Версия 5.0.0.16

Программа для настройки работы видеокарт MSI серии Gaming

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (32)