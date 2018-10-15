MSI Gaming APP — небольшая утилита от производителя графических карт MSI, предназначенная для индивидуальной настройки параметров работы видеокарт линейки MSI GAMING (с любыми другими карточками приложение не работает).

MSI Gaming APP — Что это за программа?

Основная функция программы MSI Gaming APP — подстройка производительности графических адаптеров MSI GAMING в зависимости от текущих задач пользователя. Так, приложение предлагает на выбор три готовых режима работы видеокарты, между которыми можно переключаться в любой момент:

Gaming Mode. В этом режиме видеокарта принимает такие параметры, при которых максимально увеличивается производительность компьютерных игр. Этот режим включен по умолчанию. OC Mode. Данный режим отлично подходит для разработчиков 3D-графики. Графический процессор и память видеокарты работают на полную мощность, позволяя увеличить производительность программ-компиляторов 3D-графики (например, 3D Max или Zbrush). Silent Mode. В этом режиме производительность видеокарты сокращается до минимального уровня, но достаточного для того, чтобы, например, просматривать высококачественное видео. Режим Silent Mode позволяет понизить энергопотребление видеоадаптера и, как следствие, его нагрев. При достаточно низкой температуре автоматически отключается вентилятор, т.е. видеокарта работает бесшумно.

Программа MSI Gaming APP имеет и другие дополнительные функции. Сюда, в частности, относится функция автокорреции контрастности изображения на мониторе. Здесь также предусмотрены готовые режимы:

Eye Rest. В данном режиме приглушаются голубые тона цвета, что позволяет снизить нагрузку на глаза при использовании компьютера в темном помещении.

В этом режиме все цвета на мониторе становятся более насыщенными, что делает игру еще более увлекательной.

Интеллектуальная функция, автоматически подстраивающая контрастность изображения при просмотре фильмов. Например, темные сцены в фильмах становятся более яркими, что снимает нагрузку с глаз во время длительного просмотра (эта же функция работает и в обратном направлении).

В этом режиме пользователь самостоятельно регулирует качество изображения на экране.

В MSI Gaming APP также предусмотрены функции, позволяющие управлять аппаратной составляющей видеокарты:

Исполнимая функция, позволяющая кратковременно увеличивать скорость вращения кулеров до максимального значения. Это позволяет при необходимости остудить видеокарту.

Zero Frozer. Функция, напоминающая режим работы Silent Mode. Однако пользователь самостоятельно выбирает температуру нагрева видеокарты, при которой будет включаться кулер.

При помощи этой функции можно регулировать поведение светодиодной подсветки, встроенной во все видеокарты линейки MSI GAMING. На выбор доступно несколько режимов мигания подсветки, также возможно регулировать ее яркость и цвет свечения.

OSD. Системные инструменты, позволяющие вывести на экран различную информацию о состоянии видеокарты во время игры — количество кадров в секунду, температура нагрева, загруженность ГП, памяти и т.д.

Совместимость MSI Gaming APP с Windows

Приложение MSI Gaming APP можно запустить во всех версиях Windows, для которых подходят драйверы от видеокарт серии MSI GAMING (на текущий момент — это Windows XP, Vista, 7, 8,/8.1 и 10). Программа работает в системах разрядностью 32 и 64 бит.