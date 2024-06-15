Программа NVIDIA GeForce Experience в первую очередь пригодится любителям поиграть в видеоигры. Производитель позаботился об оптимизации популярных игр под железо конкретного компьютера. До этого времени в базе GeForce Experience появилось более пятидесяти известных видеоигр, в том числе Battlefield 3, Assassin's, Creed 3, Diablo III, Call of Duty, World Of Tanks и Need for Speed.

Важно. Программа больше не поддерживается. Скачивайте новую программу NVIDIA App.

Для тех, кто не ориентируется в компьютерных терминах и не понимает, как произвести ручные настройки в NVIDIA GeForce Experience позаботились о множестве вспомогательных инструкций. В каждой из них доходчиво рассказывается о предназначении переключателей, настроек и пр. Благодаря гибкой оптимизации с помощью утилиты, можно добиться наилучшего качества графики для конкретного компьютера.

Преимущества и недостатки NVIDIA GeForce Experience

Поддержка огромного числа предустановленных настроек для компьютерных видеоигр.

Интуитивно понятный интерфейс с вспомогательными инструкциями.

Получение последних драйверов для оборудования GeForce в автоматическом режиме.

Работа с видеокартами от NVIDIA 400-й серии и выше.

Оптимизация графики более чем 50 видеоигр.

Запуск игр прямо из приложения.

Единственный недостаток программы заключается в том, что бывают сбои в работе с некоторыми видеокартами.

Особенности NVIDIA GeForce Experience

Утилита распространяется на бесплатной основе, значит может быть использована на любом компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce. Приложение работает на всех версиях Windows, начиная с Vista. Работает утилита в 32 и 64-битных системах. Программа поддерживает несколько языков, включая русский.