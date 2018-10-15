SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NVIDIA GeForce Experience

В данном списке представлены программы для замены NVIDIA GeForce Experience. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NVIDIA GeForce Experience, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

NVIDIA App
NVIDIA App

Версия 11.0.9.565

Программа для настройки и управления видеокартами NVIDIA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
AMD Software: Adrenalin Edition
AMD Software: Adrenalin Edition

Версия 26.8.1

Программа для получения информации о ПК и оптимизации продуктов AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
NVIDIA Control Panel
NVIDIA Control Panel

Версия 8.1.969.0

Программа для управления драйверами NVIDIA

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (15)
FPS Monitor
FPS Monitor

Версия 5520

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (97)
Open Broadcaster Software
Open Broadcaster Software

Версия 22.0.2

Программа для стриминга видео в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)