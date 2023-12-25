SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
NVIDIA App

NVIDIA App

Программа для настройки и управления видеокартами NVIDIA

3,0 (5)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 11.0.9.565
Скачать 176 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 11.0.9.565

  • Добавлена поддержка RTX Spark.
  • Появилась ручная настройка выделения памяти GPU для RTX Spark.
  • Добавлен режим Performance Mode (Beta) для DLSS Frame Generation, который делает больше кадров, особенно на высоких множителях.
  • Добавлена поддержка AI Agent через локальный MCP server: совместимый помощник может управлять NVIDIA App голосом или текстом.
  • В оверлей добавлена дополнительная статистика по CPU: частота, потребление и температура.
  • Добавлена поддержка оптимальных настроек для WARDOGS.
  • Исправлен показ названий дисплеев ноутбуков в диалоге настройки Surround.
  • Исправлена проблема, из-за которой установка NVIDIA App блокировала Auto Display Switch.
  • Исправлена проблема, из-за которой изменения ползунков RTX Video HDR не влияли на вывод видео.
  • Добавлены общие исправления стабильности.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 11.0.9.251
    • Добавлена поддержка DLSS 4.5 Ray Reconstruction для видеокарт GeForce RTX.
    • Добавлено управление Resizable BAR отдельно для каждого приложения.
    • Добавлен индикатор новых функций и быстрые ссылки при наведении в боковой панели.
    • Добавлена настройка пункта NVIDIA App в контекстном меню рабочего стола Windows.
    • Политика CUDA System Fallback перенесена из NVIDIA Control Panel в NVIDIA App.
    • В оптимальных игровых настройках добавлена поддержка режима Borderless Windowed.
    • Расширена поддержка DLSS Override и оптимальных настроек для новых игр.
    • Исправлена работа игровых фильтров в Battlefield 4 и совместимость воспроизведения видео со статистическим оверлеем на системах с несколькими GPU.
    • Исправлены ошибки Photo Mode Super Resolution, Image Sharpening и запуска журналирования статистики.
    • Исправлена недоступность глубины цвета 10 bpc на некоторых дисплеях при YCbCr444; также внесены исправления стабильности.

Полезные статьи

Программы для установки и обновления драйверов на ПК
Программы для установки и обновления драйверов на ПК

Оценки программы

3,0

5 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о NVIDIA App

2 отзыва

sSLAVIC

ПОЧЕМУ НЕДОКАЧИВАЕТЬСЯ ДО САМОГО КОНЦА!!!!!!!!!ВОПРОС?!

SoftSalad

Только что проверил - все скачивается как положено. Возможно, у Вас браузер или антивирус блокируется скачивание.