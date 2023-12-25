NVIDIA App — полезный инструмент для владельцев компьютеров с графическими адаптерами NVIDIA. Это своеобразная панель управления видеокартой. Она позволяет получать последние версии драйверов, записывать интересные моменты, оптимизировать работу приложений.

NVIDIA App распространяется совершенно бесплатно и совместима с компьютерами на Windows 10 и выше (только 64 бит). Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Важно! Программа NVIDIA App — официальная замена GeForce Experience, которая больше не будет поддерживаться разработчиком.

Зачем нужна программа NVIDIA App?

Программа NVIDIA App вышла относительно недавно, поэтому пользователям доступна только бета-версия. Установка приложения ничем не отличается от других программ — нужно принять пользовательское соглашение и подождать несколько минут, пока на компьютер скопируются новые файлы.

После первого запуска появляется главный экран — на него вынесены основные инструменты управления графическим адаптером.

Слева окна находится вертикальная лента инструментов:

Драйвера. Компания NVIDIA постоянно выпускает обновления для повышения быстродействия графических адаптеров. И если раньше пользователям приходилось устанавливать драйвера вручную, теперь эта задача проводится внутри универсального приложения. Непосредственно перед установкой драйвера пользователь может выбрать подходящий вариант — для любителей компьютерных игр или для разработчиков.

Графика. Раздел предназначен для настройки параметров работы видеокарты. Сюда относится разрешение экрана, оптимизация процессов, шкала производительности и многое другое. При необходимости пользователь может установить более точные настройки для каждой игры. Это полезная возможность для владельцев “слабых” компьютеров, которым нужно достичь приемлемого значения FPS.

Купоны. Производитель приложения нередко распространяет различные награды для своих клиентов. Они находятся в одноименном разделе внутри приложения. Чтобы воспользоваться скидкой или другой привилегией, понадобится указать код купона — так называется секретная последовательность символов. Купоны могут обладать ограниченным сроком действия, поэтому после получения кода медлить не стоит.

Настройки. В этом разделе указаны параметры системы пользователя — версия операционной системы, модель графического адаптера, драйвер, разрешение дисплея и многое другое. Сюда же приходят различные уведомления — для их просмотра необходимо открыть соответствующую вкладку.

Дополнительные возможности NVIDIA App

Кроме перечисленных инструментов приложение позволяет захватывать видео с экрана с частотой 120 кадров в секунду. При этом используется фирменная технология ShadowPlay для обеспечения плавности картинки. При необходимости можно настраивать качество записи: менять частоту кадров, разрешение, битрейт и другие параметры. На производительных компьютеров возможна запись экрана с максимальным разрешением — 4K и битрейтом до 150 Мб/с.

Кроме того, разработчики добавили программное решение RTX Dynamic Vibrance на базе искусственного интеллекта. Оно позволяет игрокам менять визуальные параметры для каждой игры по отдельности. Этот инструмент повышает качество изображения всего одним нажатием клавиши мыши. Причем пользователям предлагается 20 фильтров — в зависимости от личных предпочтений.