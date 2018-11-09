MemInfo — бесплатная программа для мониторинга состояния оперативной памяти с различными вспомогательными функциями (дефрагментация памяти, завершение работы процессов и др.). Утилита предназначена для запуска в операционных системах Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа MemInfo?

Основная функция программы MemInfo — получение сведений о занятом объеме оперативной памяти и вывод соответствующей информации на экран. Утилита не имеет пользовательского интерфейса (не считая окна настроек). Вывод информации осуществляется в системный трей в виде небольшого значка с указанием объема занятой памяти в гигабайтах или мегабайтах (зависит от настроек).

Если навести курсор мыши на значок MemInfo, то во всплывающем сообщении пользователь может дополнительно ознакомиться с выделенным и используемым в данный момент объемом файла подкачки (Page File).

При клике по значку MemInfo в трее правой кнопкой мыши отображается выпадающее меню, в котором перечислены 10 процессов (количество можно изменить в настройки), потребляющих наибольший объем оперативной памяти. Если кликнуть по названию процесса, откроется окно с информацией о нем (имя, расположение исполнимого файла на диске, версия программы и разработчик), а также станут доступными кнопки для копирования отображенных сведений в буфер обмена, очистки занимаемой им памяти и завершения его работы.

Еще одна полезная функция MemInfo — дефрагментация памяти. Основная ее задача — упорядочивание хранящихся в оперативной памяти данных, вследствие чего удается высвободить некоторый ее объем и увеличить скорость доступа к этим данным со стороны системы и выполняющихся программ.

Дополнительные функции MemInfo

Данные, отображаемые утилитой MemInfo в системном трее, можно изменить:

Отображение объема свободной памяти вместо занятой.

Отображение используемого объема файла подкачки.

Отображение процентов вместо фактического объема занятой/свободной памяти.

Кроме того, значок MemInfo может изменять свой цвет в зависимости от объема занимаемой памяти на желтый (предупреждение) или красный (при достижении критически низкого уровня). При каких именно значениях объема памяти будет меняться цвет значка, устанавливает пользователь.

Вот еще несколько полезных дополнительных функций MemInfo:

Автоматический запуск функции дефрагментации памяти при уменьшении свободного объема до указанного пользователем уровня (в процентах).

Цикличный запуск функции дефрагментации через каждые несколько минут (устанавливается пользователем).

Назначение действия при двойном клике мышью по значку MemInfo: запуск «Диспетчера задач», дефрагментация памяти, запуск любой указанной внешней программы, сворачивание всех окон и другие.