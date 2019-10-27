SuperRam — программа, которая позволяет оптимизировать оперативную память компьютера. Софт отслеживает, сколько ОЗУ система использует, а сколько памяти — свободно. Диагностика выполняется в режиме реального времени.

Пользователи могут посмотреть статистику работы оперативной памяти. Собранная информация отображается в виде графика. Одно из главных преимуществ SuperRam — простой и удобный интерфейс. Оптимизировать работу ОЗУ сможет любой пользователь: для этого нужно выбрать объем памяти, который будет использоваться и объем, который следует освободить.

С помощью софта, можно улучшить быстродействие системы: запуск и работа программного обеспечения, загрузка Windows. Положительный эффект от работы SuperRam пользователи заметят в играх: уровни и локации начнут загружаться быстрее, исчезнут незначительные «фризы», увеличится количество FPS (при этом, не стоит надеяться на существенный прирост FPS — особенно для «слабых» ПК).

Модель распространения SuperRam — условно-бесплатная. Полная версия программы стоит 20 долларов. Есть бесплатная trial-версия на 30 дней. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Как пользоваться программой SuperRam?

Запустите утилиту SuperRam. В главном окне программы отображается статистика работы памяти. Здесь пользователи могут увидеть, какой объем памяти используется на данный момент (от общего количества ОЗУ). Также отображается показатель загруженности процессора — в процентах.

Ниже располагаются основные функции программы. Рассмотрим их более подробно.

Первый доступный раздел — «Change options and settings». Здесь пользователи могут установить нужные параметры для оптимизации оперативной памяти.

Для этого используются два ползунка: с помощью первого необходимо установить необходимый объем памяти для работы системы и запуска программ; на втором ползунке нужно указать, какой объем ОЗУ следует освободить, чтобы повысить производительности системы.

Также здесь доступны расширенные настройки — «Advanced settings». В этом разделе пользователи могут установить более детальные параметры для оптимизации памяти и процессора: освобождать ОЗУ, когда процессор достигает определенной отметки загруженности; период времени (в минутах) между каждой попыткой освобождения памяти; не освобождать памяти, когда компьютер работает на полном заряде батареи; не запускать процесс оптимизации во время активных процессов, которые работают в полноэкранном режиме.

Ниже расположены параметры загрузки программы: автоматический запуск SuperRam вместе с операционной системой Windows (может увеличить время загрузки ОС); анимированная иконка программы в трее; настройка цветов интерфейса.

После установки основных параметров, можно приступать к процессу тестирования памяти. Для этого нажмите «Run memory benchmark test» в главном окне утилиты. Когда программа завершит диагностику, откроется раздел с информацией и оценками по каждому проанализированному параметру.

Программа выставляет оценки — от 0 до 10. Чем больше оценок «10», тем быстрее будет работать система.

В разделе «View statistics and history report» можно посмотреть статистику работы оперативной памяти. Здесь отображается объем доступной и используемой памяти в виде графика. Также, в нижней части раздела показано время работы компьютера.