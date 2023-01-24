SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Intel Extreme Tuning Utility

В данном списке представлены программы для замены Intel Extreme Tuning Utility. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Intel Extreme Tuning Utility, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Ryzen Controller
Ryzen Controller

Версия 2.6.0

Программа для разгона мобильных процессоров у ноутбуков AMD

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
EVGA Precision
EVGA Precision

Версия 6.2.7

Программа для настройки и разгона видеокарт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)