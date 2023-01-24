SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Ryzen Controller

Ryzen Controller

Программа для разгона мобильных процессоров у ноутбуков AMD

2,9 (16)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.6.0
Скачать 75 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.6.0

  • Обновлен RyzenAdj до версии 0.11.1

Оценки программы

2,9

16 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Ryzen Controller