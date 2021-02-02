SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Tweak-7

В данном списке представлены программы для замены Tweak-7. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tweak-7, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Carambis Cleaner
Carambis Cleaner

Версия 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (29)
CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
ShutUp10
ShutUp10

Версия 3.6.1135

Программа для настройки Windows 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (6)
Ultimate Windows Tweaker
Ultimate Windows Tweaker

Версия 4.8

Программа для тонкой настройки Windows 10

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)