Tweak-7 - уникальная программа для ускорения работы операционной системы Windows 7. Приложение специально разработано для этой версии операционной системы. Tweak7 содержит несколько десятков инструментов, которые дадут доступ к настройкам Windows 7, к которым иным способом получить доступ нельзя. Программа оптимизирует компьютер и поможет настроить операционную систему под нужды конкретного пользователя.

В отличие от других программ Tweak7 автоматически предлагает решения для ускорения работы компьютера, которые можно применить по одному клику. В программе используются продвинутые алгоритмы, которые не наносят вреда Windows 7 и не удаляют важных файлов. Для гарантии безопасности операционной системы перед всеми работами по оптимизации программа создаёт точки восстановления Windows 7. Пользователь легко может экспериментировать с различными системными настройками и быстро возвращаться к рабочему варианту Windows 7.