SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Lazesoft Recover

В данном списке представлены программы для замены Lazesoft Recover. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lazesoft Recover, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

DiskDigger
DiskDigger

Версия 2.3.61.4547

Программа для восстановления утерянных данных с носителей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
GetDataBack
GetDataBack

Версия 5.71

Программа для восстановления файлов

Оценок пока нет
Reset Windows Password
Reset Windows Password

Версия 13.1.0

Программа для сброса пароля и управления учетными записями Windows

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (58)