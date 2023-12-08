Lazesoft Recover Suite — программа для сброса пароля учетной записи Windows, восстановления работоспособности не загружающихся операционных систем Windows, восстановления утраченной/удаленной информации с носителей данных, а также для клонирования, управления разделами и выполнения других операций над жестким диском.

Программа Lazesoft Recover Suite предназначена для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Поддержка русского языка отсутствует.

Lazesoft Recover Suite является многофункциональным программным комплексом, включающим в себя 4 независимые утилиты.

Lazesoft Recover My Password

Данная утилита служит для сброса паролей учетной записи Windows. Для выполнения этой операции пользователю предстоит создать загрузочный носитель (диск или флешку) с загрузочной версией Lazesoft Recover My Password, загрузиться с него, и уже после — сбросить пароль. Все необходимое для создания загрузочного носителя присутствует в самой программе. Пользователю достаточно лишь иметь в наличии флешку или диск.

Для создания загрузочного носителя следует использовать функцию «Burn CD/USB Disk». После чего запустится мастер, в котором нужно выбрать версию Windows, в которой следует выполнить сброс пароля (поддерживаются ОС Windows от версии XP до 10, как 32-х, так и 64-битные системы).

Все необходимые компоненты приложение самостоятельно скачает из интернета, а затем перенесет их на флешку/диск. После загрузки с носителя в основном окне программы следует запустить функцию «Password Recovery», на экране отобразятся имеющиеся учетные записи. Пользователю останется лишь выбрать нужную, кликнуть по кнопке «Next», затем — «RESET/UNLOCK», и учетная запись будет разблокирована — все очень просто.

Lazesoft Windows Recovery

Утилита позволяет восстановить работоспособность операционной системы Windows, которая по каким-либо причинам перестала загружаться. Как и в предыдущем случае, для использования средства восстановления ОС требуется создать загрузочный диск или флешку.

Модуль Lazesoft Windows Recovery позволяет устранять широкий спектр неисправностей, приведших к неработоспособности Windows, включая ошибки при старте загрузки операционной системы и/или ошибки, возникающие в процессе загрузки или сразу после ее окончания. Также из утилиты можно запустить средство (диск) восстановления ОС либо одну из утилит восстановления от разработчика программы Lazesoft Recover Suite.

Lazesoft Data Recovery

Данный модуль позволяет восстановить данные или потерянные разделы на жестком диске или любом другом носителе. Для запуска утилиты не требуется создавать загрузочный носитель.

Lazesoft Data Recovery имеет 4 режима работы:

Fast Scan. Быстрое сканирование накопителя. В данном режиме можно быстро найти и восстановить недавно удаленные файлы. Undelete. В этом режиме утилита позволяет восстанавливать файлы, удаленные безвозвратно (при использовании «Shift+Delete»). Восстановление данных с отформатированных дисков/разделов. Deep Scan. Глубокое сканирование и с последующим восстановлением файлов и разделов (в т.ч. поврежденных).

Утилита восстановления данных имеет множество настроек, включая возможность фильтрования найденных файлов по типу, дате, расширению и т.д.

Lazesoft Image & Clone

Довольно мощная многофункциональная утилита по работе с накопителями данных и разделами. В число основных функций модуля входят:

Создание резервных копий раздела/диска в виде файла-образа LVI (Lazesoft Drive Image Files). Инструмент предоставляет все свойственные программам резервирования данных возможности, включая выбор метода резервирования (полный, инкрементный или дифференциальный), сжатие данных, шифрование копий паролем и другие.

Восстановление диска/раздела из ранее созданного LVI-образа.

Создание разделов из имеющегося LVI-образа.

Клонирование диска на другой диск с переносом всех разделов и хранящейся информации.

Клонирование раздела диска с автоматическим созданием другого раздела, куда будет перенесена копия.

Выполнение всех стандартных операций над разделами — создание, форматирование, изменение буквы, перемещение и т.д.

Инструменты для восстановления и исправления разделов/дисков: восстановление потерянных разделов, резервирование и восстановление MBR и табицы разделов, перестройка/резервирование/восстановление загрузочного сектора, редактирование меню загрузки ОС (BCD), ремонт и апгрейд сигнатуры диска и другие.

Инструмент создания загрузочных носителей с установщиками или LiveCD/DVD/USB версиями Windows с возможностью добавления драйверов и приложений.

Инструменты по работе с виртуальными жесткими дисками (VHD-образами) — создание, монтирование, установка операционной системы на виртуальный диск.

И все это — не полный список возможностей модуля Lazesoft Image & Clone.

Версии Lazesoft Recover Suite

Существует 4 версии программного комплекса Lazesoft Recover Suite — Home, Professional, Server и Unlimited Edition. Версия Home бесплатная для использования, остальные — платные. В обзоре выше был рассмотрен функционал Home-версии приложения. Скачать ее можно по ссылке на данной странице.