Забыли пароль от учетной записи Windows? Единственный способ восстановления доступа к профилю — сброс пароля. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ или стандартными средствами операционной системы Windows.

Reset Windows Password Reset Windows Password — утилита для сброса пароля на операционной системе Windows. В приложении есть возможность снятия блокировки у заблокированных учетных записей и инструмент для создания виртуальных дисков из образов. Также можно выполнить откат изменений в системе. Программа совместима с Windows и переведена на русский язык. Для скачивания досутпна бесплатная пробная версия, лицензия стоит 45 долларов. Для начала нужно загрузить образ с официального сайта и записать его на диск. После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер. Во время загрузки системы откроется мастер программы, где нужно выбрать язык интерфейса, режим работы и действие из списка. Для сброса пароля необходимо выбрать "Сбросить или изменить пароль пользователя". На следующем этапе работы нужно указать путь к файлам реестра SAM и System. Правильный путь указан по умолчанию. Если расположение этих файлов изменено, необходимо изменить путь на новый. Откроется новое окно, в котором отображается список учетных записей пользователей. Выберите пользователя, у которого необходимо сбросить пароль и нажмите "Далее". На завершающем этапе работы нажмите кнопку "СБРОСИТЬ/ИЗМЕНИТЬ". Преимущества программы Reset Windows Password: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

быстрый сброс пароля учетной записи Windows;

несколько режимов работы;

инструмент для создания виртуальных дисков из образов. Недостатки: нет инструмента для клонирования дисков.

Lazesoft Recover My Password Lazesoft Recover My Password — программа, с помощью которой можно сбросить пароль на Windows. Утилита автоматически определяет операционные системы, установленные на компьютере. В инструменте есть возможность отключения опции окончания действия пароля, функция разблокировки заблокированных учетных записей, клонирования дисков и восстановления поврежденных данных. Приложение работает на всех актуальных версиях Windows, интерфейс англоязычный. Версия программы "Home Edition" бесплатная используется для домашнего использования. Чтобы начать сбросить пароль Windows, нужно создать загрузочный CD или USB. Для этого вставьте диск в компьютер или подключите съемный носитель информации и нажмите "Burn CD/USB Disk" в главном окне Lazesoft Recover My Password. В открывшемся окне выберите устройство для создания загрузочного диска. Программа отформатирует накопитель информации. Среднее время создания нового загрузочного диска — 5-10 минут. После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер. Включите функцию загрузки системы с USB-устройства через BIOS. Во время загрузки Windows откроется окно программы Lazesoft Recover My Password. Выберите функцию "Password Recovery". В новом окне восстановления пароля необходимо выбрать версию операционной системы и функцию "Reset Local Password". Чтобы продолжить работу нажмите "Next". Откроется список всех учетных записей, где нужно выбрать основную учетную запись и нажать "Next". Чтобы сбросить пароль нажмите "RESET/UNLOCK". На этом процесс сброса пароля Windows завершен. Преимущества программы Lazesoft Recover My Password: удобный интерфейс;

инструмент для восстановления поврежденных файлов;

функция клонирования дисков;

возможность пользоваться программой бесплатно. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

Online NT Password & Registry Editor Online NT Password & Registry Editor — приложение для сброса и восстановления пароля Windows. Утилита работает через BIOS в автономном режиме, есть встроенный редактор реестра и возможность поиска/разблокировки заблокированных учетных записей. Программа работает на операционной системе Windows, язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная. На первом этапе работы с ПО необходимо создать загрузочный CD или USB-накопитель. Для этого нужно загрузить файлы для записи на диск или USB с сайта приложения. После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер, чтобы перевести компьютер в автономный режим. Во время загрузки системы откроется командная строка утилиты. На первом экране сброса пароля Windows необходимо нажать "Enter". На следующем экране откроется список разделов на которые установлена операционная система Windows. Чтобы проложить работу введите номер раздела в строке "Select" и нажмите "Enter" на клавиатуре. Откроется новый раздел, в котором расположены основные инструменты программы Online NT Password & Registry Editor. Чтобы сбросить пароль, выберите функцию под номером "1" — "Password reset [sam]". Сброс пароля будет выполнен в режиме SAM, который обеспечивает работу с обычными учетными записями. Дальше откроется новое окно, в котором нужно выбрать пункт "Edit user data and passwords". После этого появится возможность сброса пароля выбранного пользователя. Преимущества Online NT Password & Registry Editor: возможность смены и установки пароля;

встроенный редактор реестра;

инструмент для разблокировки заблокированных учетных записей. Недостатки: нет графического интерфейса;

отсутствует поддержка русского языка.