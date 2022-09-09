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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Программы для сброса пароля Windows

Сброс пароля на Windows-компьютере и ноутбуке через специальные программы и командную строку.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Забыли пароль от учетной записи Windows? Единственный способ восстановления доступа к профилю — сброс пароля. Выполнить эту операцию можно с помощью специальных программ или стандартными средствами операционной системы Windows.

Reset Windows Password

Reset Windows Password — утилита для сброса пароля на операционной системе Windows. В приложении есть возможность снятия блокировки у заблокированных учетных записей и инструмент для создания виртуальных дисков из образов. Также можно выполнить откат изменений в системе. Программа совместима с Windows и переведена на русский язык. Для скачивания досутпна бесплатная пробная версия, лицензия стоит 45 долларов.

Для начала нужно загрузить образ с официального сайта и записать его на диск. После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер. Во время загрузки системы откроется мастер программы, где нужно выбрать язык интерфейса, режим работы и действие из списка. Для сброса пароля необходимо выбрать "Сбросить или изменить пароль пользователя".

Reset Windows Password

На следующем этапе работы нужно указать путь к файлам реестра SAM и System. Правильный путь указан по умолчанию. Если расположение этих файлов изменено, необходимо изменить путь на новый.

Сброс пароля через Reset Windows Password

Откроется новое окно, в котором отображается список учетных записей пользователей. Выберите пользователя, у которого необходимо сбросить пароль и нажмите "Далее". На завершающем этапе работы нажмите кнопку "СБРОСИТЬ/ИЗМЕНИТЬ".

Программа для сброса пароля Reset Windows Password

Преимущества программы Reset Windows Password:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • быстрый сброс пароля учетной записи Windows;
  • несколько режимов работы;
  • инструмент для создания виртуальных дисков из образов.

Недостатки:

  • нет инструмента для клонирования дисков.

Lazesoft Recover My Password

Lazesoft Recover My Password — программа, с помощью которой можно сбросить пароль на Windows. Утилита автоматически определяет операционные системы, установленные на компьютере. В инструменте есть возможность отключения опции окончания действия пароля, функция разблокировки заблокированных учетных записей, клонирования дисков и восстановления поврежденных данных.

Приложение работает на всех актуальных версиях Windows, интерфейс англоязычный. Версия программы "Home Edition" бесплатная используется для домашнего использования.

Чтобы начать сбросить пароль Windows, нужно создать загрузочный CD или USB. Для этого вставьте диск в компьютер или подключите съемный носитель информации и нажмите "Burn CD/USB Disk" в главном окне Lazesoft Recover My Password.

Lazesoft Recover My Password

В открывшемся окне выберите устройство для создания загрузочного диска. Программа отформатирует накопитель информации. Среднее время создания нового загрузочного диска — 5-10 минут.

Создание загрузочного диска в Lazesoft Recover My Password

После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер. Включите функцию загрузки системы с USB-устройства через BIOS. Во время загрузки Windows откроется окно программы Lazesoft Recover My Password. Выберите функцию "Password Recovery".

Программа для сброса пароля Windows Lazesoft Recover My Password

В новом окне восстановления пароля необходимо выбрать версию операционной системы и функцию "Reset Local Password". Чтобы продолжить работу нажмите "Next".

Сброс пароля в программе Lazesoft Recover My Password

Откроется список всех учетных записей, где нужно выбрать основную учетную запись и нажать "Next". Чтобы сбросить пароль нажмите "RESET/UNLOCK". На этом процесс сброса пароля Windows завершен.

Lazesoft Recover My Password: сброс пароля учетной записи Windows

Преимущества программы Lazesoft Recover My Password:

  • удобный интерфейс;
  • инструмент для восстановления поврежденных файлов;
  • функция клонирования дисков;
  • возможность пользоваться программой бесплатно.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Online NT Password & Registry Editor

Online NT Password & Registry Editor — приложение для сброса и восстановления пароля Windows. Утилита работает через BIOS в автономном режиме, есть встроенный редактор реестра и возможность поиска/разблокировки заблокированных учетных записей.

Программа работает на операционной системе Windows, язык интерфейса — английский, модель распространения — бесплатная.

На первом этапе работы с ПО необходимо создать загрузочный CD или USB-накопитель. Для этого нужно загрузить файлы для записи на диск или USB с сайта приложения. После создания загрузочного диска перезагрузите компьютер, чтобы перевести компьютер в автономный режим. Во время загрузки системы откроется командная строка утилиты. На первом экране сброса пароля Windows необходимо нажать "Enter".

Online NT Password & Registry Editor

На следующем экране откроется список разделов на которые установлена операционная система Windows. Чтобы проложить работу введите номер раздела в строке "Select" и нажмите "Enter" на клавиатуре.

Online NT Password & Registry Editor: программа для сброса пароля Windows

Откроется новый раздел, в котором расположены основные инструменты программы Online NT Password & Registry Editor. Чтобы сбросить пароль, выберите функцию под номером "1" — "Password reset [sam]". Сброс пароля будет выполнен в режиме SAM, который обеспечивает работу с обычными учетными записями.

Сброса пароля Windows в Online NT Password & Registry Editor

Дальше откроется новое окно, в котором нужно выбрать пункт "Edit user data and passwords". После этого появится возможность сброса пароля выбранного пользователя.

Сброс и создание нового пароля в программе Online NT Password & Registry Editor

Преимущества Online NT Password & Registry Editor:

  • возможность смены и установки пароля;
  • встроенный редактор реестра;
  • инструмент для разблокировки заблокированных учетных записей.

Недостатки:

  • нет графического интерфейса;
  • отсутствует поддержка русского языка.

Сброс пароля Windows через командную строку

Сбросить пароль учетной записи на Windows-компьютере можно с помощью командной строки Windows. Чтобы воспользоваться этим методом, нужно войти в систему через гостевой профиль. Далее откройте окно выполнить сочетанием клавиш "Win+R" и введите команду "cmd".

Запуск командной строки Windows

В командной строке необходимо ввести команду net user и нажать клавишу "Enter" для продолжения работы.

Командная строка Windows

После этого откроется список всех пользователей операционной системы Windows. Чтобы изменить пароль на учетной записи, нужно ввести команду net user. Далее укажите имя основной учетной записи и новый пароль. Финальная команда должна получиться в следующем виде: net user admin 0000. Чтобы применить параметры, нажмите клавишу "Enter".

Сброс пароля из командной строки Windows

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Reset Windows Password
Reset Windows Password

Версия 13.1.0

Программа для сброса пароля и управления учетными записями Windows

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Обсуждение статьи

4 отзыва

Andrey

спасибо за статью про прогу LAZESOFT RECOVER MY PASSWORD, лишь желания оставлю что статья описанная не поэтапно , хотелось бы добавить что лучше ей пользоваться через boot menu и тогда всё получиться. Удачи любителям забыть пароль ;)

Ростислав

А какие есть программы, для того, чтобы именно узнать пароль, а не взломать?

Олех

hidden pasword viewer (hpv)/ на звездочки наводишь - он дешифрует

Олег

а для того чтобы сбросить пароль, нужно указывать имя пользователя или слово user писать?