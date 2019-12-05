Auslogics Driver Updater — программа для установки и обновления драйверов устройств в операционных системах Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Это условно-бесплатное приложение, позволяющее устанавливать/обновлять за раз только 1 драйвер (для установки/обновления последующего драйвера придется подождать 3 минуты). Интерфейс утилиты Auslogics Driver Updater полностью переведен на русский язык.

Как и в случае со всеми аналогичными программами, основных функций у Auslogics Driver Updater две — сканирование системы на наличие не установленных и/или отсутствующих драйверов устройств и последующая их установка. Утилита не использует локальное хранилище (жесткий диск) для хранения файлов драйверов, а скачивает их перед установкой/обновлением из собственного облачного хранилища (впрочем, большинство современных менеджеров драйверов работают по той же схеме).

На момент написания обзора стоимость лицензии на неограниченное использование программы Auslogics Driver Updater составляла 1995 руб. (на 3 компьютера).

Резервное копирование драйверов в Auslogics Driver Updater

Помимо установки и обновления драйверов, Auslogics Driver Updater имеет функцию создания резервной копии уже установленного на компьютере ПО устройств. В программе имеется свой собственный «Диспетчер устройств» (аналог стандартного приложения в Windows), в котором отображен список всех внешнего и интегрированного в материнскую плату оборудования пользовательского компьютера.

Утилита Auslogics Driver Updater позволяет пользователю выбрать любое устройство из представленного списка и создать его резервную копию, сохраняющаяся на компьютере в виде ZIP-архива. В дальнейшем данный архив можно использовать для установки драйвера в ручном режиме, используя стандартный «Мастер установки оборудования» Windows.

Второе предназначение резервной копии — восстановление драйверов.

Восстановление драйверов из резервной копии

В случае если обновленный через программу Auslogics Driver Updater драйвер сбоит или не работает вообще (т.е. не работает устройство), его всегда можно вернуть в первоначальное состояние (откатить/восстановить), воспользовавшись соответствующей функцией утилиты.

Чтобы имелась возможность восстановления/отката драйверов, перед их обновлением рекомендуется сначала сделать резервную копию.

Обновление драйверов по расписанию

Еще одна особенность программы Auslogics Driver Updater — возможность обновления драйверов устройств в автоматическом режиме. В приложении имеется встроенный планировщик задач, который позволяет обновлять ПО оборудования с указанной пользователем частотой и в указанное время.