SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги QBasic

В данном списке представлены программы для замены QBasic. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на QBasic, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Python
Python

Версия 3.15.0

Высокоуровневый язык программирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
Perl
Perl

Версия 5.32.1.1

Perl — динамический язык программирования

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)